В США появятся военно-космические войска
В Соединенных Штатах появятся военно-космические войска. Дональд Трамп дал поручение Пентагону немедленно приступить к их формированию. По словам Трампа, Америка должна не просто присутствовать в космосе, а доминировать там, не допуская превосходство России и Китая.
Комментарии18
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salhomir_murza 18 июня 2018 | 20:38
Дональд - Хозяин Вселенной !
gs1112 18 июня 2018 | 20:43
Гонка вооружений набирает обороты, и не важно как она называется СОИ, ВКС или еще как. Россия, чтобы сохранить лицо вынуждена будет сжечь не одну сотню миллиардов долл. Пока не загонит свою экономику в гроб.
roman_i_olga 18 июня 2018 | 20:52
gs1112:ну почему же - америка грабит весь мир печатая доллары - россия грабит свой народ печатая рубли. паритет однако
kapitonovih_36 18 июня 2018 | 20:53
gs1112: " вынуждена будет сжечь не одну сотню миллиардов долл"....какел, умно у тебя в методичке писано...
а вот что не писано:
Украинские танкисты заняли последнее место в соревнованиях Strong Europe Tank Challenge
«Ничего не удалось сделать. Мы поехали на четырех машинах. Во время «операции в наступлении» выстрелил только один танк. На остальных трех либо снаряд не до конца загрузился в пушку, либо не сработали датчики», — сказал Участник команд по танковому биатлону из 14-й волынской механизированной бригады ВСУ капитан Роман Багаев в интервью украинскому изданию «Новинарня».
По словам военного, система показала, что танк не до конца зарядился.
«Поэтому пушка с гидростопора не снялась, пришлось дозаряжать вручную», — подчеркнул танкист.
«Один танк нам дали в марте. Мы с него выстрелили пять раз, но затем он вышел из строя и его забрали на завод. На заводе учить нас не хотели — сказали, учения не проплачены. Правда, один раз допустили на тренажеры», — отметил он.
s_talker002 18 июня 2018 | 20:40
Псаки назначить командующей космическими войсками.
solonko 18 июня 2018 | 20:44
s_talker002: С вашим Рогозиными никакая Псаки не сравнится. Даже и близко.
tamplieres 18 июня 2018 | 20:53
ДиП - Догоним и перегоним. Немедленно приступить к созданию межгалактических подразделении ВКС, Маршалла Рогозина назначить командующим и присвоить очередное звание генералиссимуса.
solonko 18 июня 2018 | 20:42
Из троицы США, Китай и Россия у России наименьшие шансы на доминирование в космосе, что радует. Ну, а выбирая между Америкой и Китаем, придется выбрать Америку.
vladimir1_57 18 июня 2018 | 20:49
solonko: придется выбрать Америку.
\\
только вы Америке до одного места )
tks 18 июня 2018 | 20:45
Ну всё, теперь по Центральным Трубам Российской ТелеКанализации забьются в раже падучей воинственности!
solonko 18 июня 2018 | 20:46
tks: Сколько военно-космических мультиков нарисуют!
equus 18 июня 2018 | 20:52
solonko: gs1112:
Боюсь, эти упражнения в рисовании потребуют таких денег, что пенсии могут и вовсе отменить...
tks 18 июня 2018 | 20:57
solonko: Вспоминается пресловутая программа СОИ, оказавшаяся фейком, однако прилично подорвавшую советскую экономику.
equus 18 июня 2018 | 20:48
ВОЕННО-космические ВОЙСКА...
Это отдаёт маслом масляным.
;-)
solonko 18 июня 2018 | 20:57
equus: Перевели неправильно :). Трамп говорило о создании "Space Force", что адекватно будет перевести, пожалуй, как Военно-Космические Силы.
equus 18 июня 2018 | 20:59
solonko:
Да.
Или проще: Космические Войска.
oxlomon 18 июня 2018 | 21:03
equus:
А пачему не «Космические силы»? Так оно даже внушительнее! :)))
nostradam 18 июня 2018 | 21:36
Непонятно, с кем им там придется воевать, но это будут в самом деле "космические" силы. Не те российские "воздушно-космические", над которыми потещается весь цивилизованный мир.