Роспотребнадзор предупредил о вспышке кори в различных странах мира

Лучшим средством защиты от кори является вакцинация, — сообщила ТАСС представитель ведомства Ирина Попова.

«На территории Европы распространение кори наблюдается в 28-ми странах. При этом в подавляющем большинстве — порядка 76% — составляют случаи местной передачи инфекции. Также корь распространяется и на американском континенте. В текущем году очаги регистрируются в Аргентине, Бразилии, Колумбии, Эквадоре, Мексике, Перу, а также в таких странах, как Канада и США. По данным панамериканского бюро ВОЗ, одна из наиболее сложных ситуаций складывается в Венесуэле. Роспотребнадзор обращает внимание граждан, что единственным эффективным профилактическим средством от кори является вакцинация. Поэтому не привитым и ранее не болевшим корью людям рекомендуется сделать прививку не менее чем за 14 дней до планируемой поездки».

В Роспотребнадзоре уточнили, что причиной распространения кори является небольшое число сделанных против инфекции прививок.