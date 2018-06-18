Роспотребнадзор предупредил о вспышке кори в различных странах мира
Лучшим средством защиты от кори является вакцинация, — сообщила ТАСС представитель ведомства Ирина Попова.
«На территории Европы распространение кори наблюдается в 28-ми странах. При этом в подавляющем большинстве — порядка 76% — составляют случаи местной передачи инфекции. Также корь распространяется и на американском континенте. В текущем году очаги регистрируются в Аргентине, Бразилии, Колумбии, Эквадоре, Мексике, Перу, а также в таких странах, как Канада и США. По данным панамериканского бюро ВОЗ, одна из наиболее сложных ситуаций складывается в Венесуэле. Роспотребнадзор обращает внимание граждан, что единственным эффективным профилактическим средством от кори является вакцинация. Поэтому не привитым и ранее не болевшим корью людям рекомендуется сделать прививку не менее чем за 14 дней до планируемой поездки».
В Роспотребнадзоре уточнили, что причиной распространения кори является небольшое число сделанных против инфекции прививок.
Комментарии1
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danko1 18 июня 2018 | 14:40
Понятно. Все на отдых в Крым.
А вот почему Роспотребнадзор не закрыл въезд в Россию болельщиков из этих стран, чтобы россиян от заразы уберечь?