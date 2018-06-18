Телетрансляции с Чемпионата мира по футболу интересны почти двум третям россиян
Телетрансляции с Чемпионата мира по футболу интересны почти двум третям россиян. Это показал опрос ВЦИОМа. Регулярно смотреть трансляции матчей настроены 29% респондентов. 35% участников опроса сообщили, что их интересуют только матчи российской сборной.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
bigmaikl 18 июня 2018 | 14:41
Мне футбол не интересен!