Телетрансляции с Чемпионата мира по футболу интересны почти двум третям россиян. Это показал опрос ВЦИОМа. Регулярно смотреть трансляции матчей настроены 29% респондентов. 35% участников опроса сообщили, что их интересуют только матчи российской сборной.