Пенсии в ближайшие годы могут вырасти на 8-10 процентов в случае повышения пенсионного возраста

Так считает глава Минтруда Максим Топилин. По его словам, это серьезная прибавка. В то же время Топилин признал возможность возникновения проблемы с трудоустройством людей пенсионного возраста.

Возможное повышение пенсионного возраста затронет не всех. Изменения не будут распространяться на льготников и представителей силовых ведомств, — сказала вице-премьер Татьяна Голикова.

«Работающие пенсионеры будут продолжать получать и пенсию, и заработную плату. И не пострадают ныне действующие пенсионеры, которые не получают заработной платы, которые не являются работающими. И не пострадают отдельные категории, которые имеют льготы по досрочным так называемым пенсиям, которые трудятся на тяжелых работах, вредных производствах, скажем, на железнодорожном транспорте — там большой блок таких категорий. Не будет никаких изменений для военных пенсионеров и пенсионеров правоохранительной службы. Не будет никаких изменений по «социальным» пенсионерам — мамы, которые имеют большое количество детей, пенсионеры-"чернобыльцы».

Ранее Татьяна Голикова утверждала, что в правительстве рассматривают вариант отказа от «балльной» пенсионной системы, которую вводили в 2015-ом году.