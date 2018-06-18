Основатель Мособлбанка Анджей Мальчевский скончался в колонии
Основатель Мособлбанка Анджей Мальчевский скончался в колонии. Об этом РБК сообщил его адвокат Андрей Соломенный. Он сказал, что пока никаких документов не получал, но сведений о насильственной смерти нет.
Мальчевский был приговорен к четырем годам заключения за хищение около 70 миллиардов рублей.
Комментарии1
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odobryam_s 18 июня 2018 | 14:38
И неожиданно понял смысл поговорки, что у гроба нет карманов.... Какой сюрприз для казнокрада.....