Основатель Мособлбанка Анджей Мальчевский скончался в колонии. Об этом РБК сообщил его адвокат Андрей Соломенный. Он сказал, что пока никаких документов не получал, но сведений о насильственной смерти нет.

Мальчевский был приговорен к четырем годам заключения за хищение около 70 миллиардов рублей.