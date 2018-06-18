Украинский омбудсмен Людмила Денисова приехала в Лефортово, однако ее не допустили к осужденному за шпионаж Сущенко
Украинский омбудсмен Людмила Денисова сегодня приехала в московское СИЗО Лефортово, однако ее не допустили к осужденному за шпионаж Роману Сущенко. В следственном изоляторе сказали, что для такой встречи нет правовых оснований.
ТАСС отмечает, что Денисова отправилась в Лефортово как раз в тот момент, когда была запланирована ее встреча с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой – она якобы ожидает украинскую коллегу у себя в офисе в Москве.
Комментарии2
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irinakingsize1 18 июня 2018 | 14:40
Значит есть что скрывать. Пытки,побои, возможные жалобы на условия содержания? Это наши братья-к ним у нас особая любовь, да, поцреоты?
balamuto 18 июня 2018 | 14:42
Скажи еще пять лет назад, что так будет, тебя посчитали бы идиотом и сумашедшим.