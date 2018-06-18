Украинский омбудсмен Людмила Денисова приехала в Лефортово, однако ее не допустили к осужденному за шпионаж Сущенко

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сегодня приехала в московское СИЗО Лефортово, однако ее не допустили к осужденному за шпионаж Роману Сущенко. В следственном изоляторе сказали, что для такой встречи нет правовых оснований.

ТАСС отмечает, что Денисова отправилась в Лефортово как раз в тот момент, когда была запланирована ее встреча с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой – она якобы ожидает украинскую коллегу у себя в офисе в Москве.