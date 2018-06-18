Красная площадь вновь открыта для посещения
Сейчас по стенами Кремля находятся тысячи болельщиков из разных стран.
У Спасской башни и храма Василия Блаженного стоят огромные очереди. На другой стороне, возле ГУМа, продолжается мексиканская фиеста. Пробудившиеся поклонники ацтеков опохмнляются, поют и танцуют со всеми прохожими независимо от их пола. Кстати, открыта не вся площадь. В центре она огорожена, идёт какое-то строительство. Ограждение можно обойти со стороны Мавзолея, который, к огорчению туристов, наглухо закрыты и встречает болельщиков металлическим ограждением.
Сегодня на чемпионате мира пройдет ещё три матча. Первый в 15.00 проведут Швеция и Корея.
Комментарии3
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vasyakirin 18 июня 2018 | 14:15
зря, а могли бы и с Ильичом станцевать не глядя на возраст, пол и биометрические показатели....
danko1 18 июня 2018 | 14:19
Хорошо, что для болельщиков ЧМ это праздник и веселье, а не та похоронная обстановка, что была во время Олимпиады-80.
Но плохо, что россиян на автомобилях не пускают в Москву, да и всем вместо праздника подарили новость о повышении пенсионного возраста, запретив любые акции на время ЧМ.
Чужой праздник. Но за гостей радостно.
chnch 18 июня 2018 | 14:29
"Пробудившиеся поклонники ацтеков опохмнляются," Редактор! Больше не опохмнляйся! А то слог уже странный!