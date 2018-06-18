Красная площадь вновь открыта для посещения

Сейчас по стенами Кремля находятся тысячи болельщиков из разных стран.

У Спасской башни и храма Василия Блаженного стоят огромные очереди. На другой стороне, возле ГУМа, продолжается мексиканская фиеста. Пробудившиеся поклонники ацтеков опохмнляются, поют и танцуют со всеми прохожими независимо от их пола. Кстати, открыта не вся площадь. В центре она огорожена, идёт какое-то строительство. Ограждение можно обойти со стороны Мавзолея, который, к огорчению туристов, наглухо закрыты и встречает болельщиков металлическим ограждением.

Сегодня на чемпионате мира пройдет ещё три матча. Первый в 15.00 проведут Швеция и Корея.