Сегодня на чемпионате мира по футболу, который продолжается в России, состоятся три матча

С каждым днем команд, которые томятся в ожидании главного старта четырехлетия, становиться все меньше. Сегодня перед болельщиками предстанут сразу две сборные, от которых на нынешнем турнире ждут многого. Это команды Англии и Бельгии. Выступающие, к слову, в одной группе.

Англичан фаворитами считают всегда. Они, как правило, выходят в плей-офф, но стадия четвертьфинала становиться для команды с Туманного Альбиона непреодолимой преградой уже долгие годы. Сегодня команда Гаррета Саутгейта играет со сборной Туниса.

Нынешний состав Бельгийцев и вовсе – лучший в истории. Чему подтверждение — Третий номер команды в рейтинге ФИФА.

Сборная Бельгии в Сочи встретится с новичками чемпионата футболистами Панамы. Кроме того, сегодня пройдет второй матч в группе Ф. Где накануне все турнирные расклады бесцеремонно спутала Мексика, обыгравшая действующих Чемпионов Мира немцев. Их соперники — Команды Швеции и Южной Кореи — выйдут на поле Арены Нижний Новгород менее чем через час.

Первый канал с 21 часа будет транслировать матч Англия – Тунис. Другие игры дня можно будет посмотреть на МАТЧ ТВ.