Украинский и российский омбудсмены сегодня должны обсудить планы посещения заключенных двух стран

Украинский и российский омбудсмены в эти минуты должны начать встречу, на которой обсудят планы посещения заключенных двух стран. Ранее уполномоченная Верховной рады по правам человека безуспешно попыталась навестить двух соотечественников в тюрьмах.

Татьяна Москалькова и Людмила Денисова наконец должны уточнить все пункты так называемой дорожной карты своего посещения заключенных. По плану российский омбусдмен должна отправится в украинские тюрьмы, ее коллега – в российские. Хотя визиты должны были начаться еще на прошлой неделе, уполномоченной Верховной рады по правам человека до сих пор увидеть соотечественников не удалось. Сперва ее не пустили в колонию, где содержится украинский режиссер Олег Сенцов, а затем отказали в доступе во Владимирский централ, где отбывает наказание Николай Карпюк. Москалькова называла отказ, который получила Денисова, ожидаемым и обвиняла ее в нарушении договоренностей.

Подобные затруднения, по мнению Кремля, вовсе не говорят о срыве соглашения между Владимиром Путиным и Петром Порошенко. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, вопрос о посещении заключенных решается на уровне уполномоченных по правам человека обеих стран.

Украина может использовать Чемпионат мира по футболу в России для обмена пленными, заявил министр иностранных дел Павел Климкин. «Жест возможен, но жест не доброй воли, а с целью улучшить имидж России во время чемпионата. Чемпионат мы должны использовать. Мы прекрасно понимаем, что всё равно в ближайшие дни и недели Россия всех заключенных не выпустит и потом будет использовать их как средство давления». Ранее Павел Климкин призывал украинских футбольных болельщиков испортить чемпионат мира в России.