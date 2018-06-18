Украинский и российский омбудсмены сегодня должны обсудить планы посещения заключенных двух стран
Украинский и российский омбудсмены в эти минуты должны начать встречу, на которой обсудят планы посещения заключенных двух стран. Ранее уполномоченная Верховной рады по правам человека безуспешно попыталась навестить двух соотечественников в тюрьмах.
Татьяна Москалькова и Людмила Денисова наконец должны уточнить все пункты так называемой дорожной карты своего посещения заключенных. По плану российский омбусдмен должна отправится в украинские тюрьмы, ее коллега – в российские. Хотя визиты должны были начаться еще на прошлой неделе, уполномоченной Верховной рады по правам человека до сих пор увидеть соотечественников не удалось. Сперва ее не пустили в колонию, где содержится украинский режиссер Олег Сенцов, а затем отказали в доступе во Владимирский централ, где отбывает наказание Николай Карпюк. Москалькова называла отказ, который получила Денисова, ожидаемым и обвиняла ее в нарушении договоренностей.
Подобные затруднения, по мнению Кремля, вовсе не говорят о срыве соглашения между Владимиром Путиным и Петром Порошенко. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, вопрос о посещении заключенных решается на уровне уполномоченных по правам человека обеих стран.
Украина может использовать Чемпионат мира по футболу в России для обмена пленными, заявил министр иностранных дел Павел Климкин. «Жест возможен, но жест не доброй воли, а с целью улучшить имидж России во время чемпионата. Чемпионат мы должны использовать. Мы прекрасно понимаем, что всё равно в ближайшие дни и недели Россия всех заключенных не выпустит и потом будет использовать их как средство давления». Ранее Павел Климкин призывал украинских футбольных болельщиков испортить чемпионат мира в России.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
noxepy_7_40_ 18 июня 2018 | 14:12
Ага, ага. Предстоит выяснить, каким образом смог голодающий около месяца Сенцов поправится на 2 кг? Не иначе, есть у хохлов своя военная тайна!
podpindosov_net_01 18 июня 2018 | 14:39
noxepy_7_40_: Нищие голодные хохлы ездят в Россию на "голодовку".
rom8883 18 июня 2018 | 14:16
Устраивают длинные обсуждения, лишь бы не пускать к заключённому.
ematveev 18 июня 2018 | 14:31
rom8883:
Скорее Денисова устраивает шоу из своей поездки:
- к Сенцову явилась до согласования посещения;
- к Карпюку явилась после окончания разрешенного времени посещения;
- зато к Штыбликову, к которому ее пригласила Москалькова для совместного посещения - ехать отказалась. Ну а что: тот не голодает, не пишет писем. Не режиссер опять же. И Европе он потому нахер не нужен. Что на него время терять?
Делайте выводы, что нужно Денисовой: люди или информационный шум...