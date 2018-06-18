В Германии арестован гендиректор Audi

Его обвиняют в связи с «дизельгейтом» — деле о фальсификации данных о вредных выбросах дизельных двигателей.

Суд Мюнхена отправил под стражу Руперта Штадлера, этого требовала прокуратура. Решение об аресте приняли спустя несколько часов после задержания гендиректора Audi, сообщает ТАСС. Надзорное ведомство на прошлой неделе обвинило немецкую автомобильную компанию в причастности к дизельгейту, как в СМИ окрестили скандал. В домах гендиректора и одного из членов совета директоров Audi прошли обыски. Штадлера отправили в следственный изолятор из-за опасений правоохранителей, что он может скрыть или уничтожить улики или повлиять на свидетелей. Обман и манипуляция с программным обеспечением, которое показывало меньший уровень вредных выбросов от дизельных двигателей, чем на самом деле. В этом обвиняют гендиректора Audi. Компания принадлежит концерну Volkswagen. Его руководство три года назад призналось, что на несколько миллионов машин устанавливалось специальное оборудование, которое уменьшало показатели выбросов вредных веществ во время тестирования. Речь идёт об автомобилях, оснащённых дизельными двигателями. Скандал привёл к тому, что сразу шесть членов правления Audi оставили свои должности, Штадлера тоже призывали уйти в отставку. Он возглавляет компанию больше десяти лет. Германия на прошлой неделе оштрафовала Volkswagen на миллиард евро из-за дизельного скандала.

Бывший топ-менеджер Фольксваген Оливер Шмидт в конце прошлого года получил семь лет тюрьмы. Экс-главу концерна Мартина Винтеркорна сейчас судят в США.