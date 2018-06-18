Федеральная таможенная служба предложила взимать пошлину со всех покупок в иностранных интернет-магазинах
Федеральная таможенная служба предложила взимать пошлину со всех покупок в иностранных интернет-магазинах, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников. Таможня ожидает, что бюджет получит от этого 25 миллиардов рублей в год, а российская интернет-торговля станет более конкурентоспособной.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
odobryam_s 18 июня 2018 | 14:08
«К этому времени Остап уже принял решение. Он перебрал в голове все четыреста честных способов отъема денег, и хотя среди них имелись такие перлы, как организация акционерного общества по поднятию затонувшего в крымскую войну корабля с грузом золота, или большое масленичное гулянье в пользу узников капитала, или концессия на снятие магазинных вывесок, — ни один из них не подходил к данной ситуации.
И Остап придумал четыреста первый способ»
И.Ильф и Е. Петров «Золотой теленок»
danko1 18 июня 2018 | 14:21
odobryam_s: Почему-то обдирание нищих россиян до последней нитки в последнее время называют пополнением бюджета, а бюджет те, что во власти, своим собственным кошельком считают, подкидывая из него крохи населению.
odobryam_s 18 июня 2018 | 14:36
danko1: «Ташкент, как термин географический, есть страна, лежащая на юго-восток от Оренбургской губернии. Это классическая страна баранов, которые замечательны тем, что к стрижке ласковы и после оголения вновь обрастают с изумительной быстротой. Кто будет их стричь - к этому вопросу они, по-видимому, равнодушны, ибо знают, что стрижка есть, нечто неизбежное в их жизни. Как только они завидят, что вдали грядет человек стригущий и бреющий, то подгибают под себя ноги и ждут...»
М.Е. Салтыков-Щедрин «Господа ташкентцы»
kondrakot 18 июня 2018 | 14:32
odobryam_s: С самого оннамнедимон'а за желтые кроссовки не забыть взять. И за всё остальное. Отечественного у него дома, думаю, одна вода в кране.
luger_max_otto 18 июня 2018 | 14:14
Все для благо человека! Все во имя человека! Чукча знает этого человека. (с)советский народ
isnowanaarene 18 июня 2018 | 14:18
Какое её вообще собачье дело? Есть закон - бери пошлину, нет - не бери. А то ишь ты, предлагает она.
chnch 18 июня 2018 | 14:42
isnowanaarene: Главно ГАИшникам слова не давать! А то у них (подозреваю) стока идей, что и я , пешеход, офигею....
tks 18 июня 2018 | 14:26
Жрать всласть хочет подлая власть!
aallttoo 18 июня 2018 | 14:33
Налог на воздух забыли!!!!
Эти расеянцы им бесплатно дышат, непорядок.
Дышащим помоечным воздухом - двойной тариф