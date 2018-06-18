Федеральная таможенная служба предложила взимать пошлину со всех покупок в иностранных интернет-магазинах, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников. Таможня ожидает, что бюджет получит от этого 25 миллиардов рублей в год, а российская интернет-торговля станет более конкурентоспособной.