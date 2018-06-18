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Эксклюзив Эха 14:03, 18 июня 2018

Петиция против повышения пенсионного возраста набрала более 100 тысяч подписей

Петиция против повышения пенсионного возраста на сайте «Российской общественной инициативы» набрала более 100 тысяч подписей. По закону ее обязаны рассмотреть в правительственной экспертной группой.

Подписи на странице петиции были собраны чуть более чем за две недели. Она была подана в конце мая – еще до объявления правительством параметров пенсионной реформы. При этом аналогичная петиция на сайте РОИ, появившаяся лишь в минувшую среду, к этой минуте уже набрала 90 тысяч подписей. И по статистике, каждый час к ней добавляется еще три тысячи голосов. По закону петиции, набравшие 100 тысяч подписей, должны быть переданы федеральной экспертной группе. Она, в свою очередь, может их отклонить или направить в Госдуму или правительство. Однако с уходом из кабмина Михаила Абызова, координировавшего работу проекта «Открытое правительство», экспертная группа не сформирована. Об этом он сам рассказал в интервью «Эху Москвы».

Тем временем на сайте Change.org еще одна петиция с требованием не допустить повышения пенсионного возраста набрала более полутора миллионов подписей. Впрочем, это голосование юридической силы не имеет.

Напомним, в субботу правительство внесло в Госдуму проект пенсионной реформы. Он предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, а для женщин – до 63 лет.

Говорить о позиции президента по поводу повышения пенсионного возраста пока рано, — заявил журналистам пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Путин не участвует в обсуждении этого вопроса – этим занимается правительство.

В министерстве труда говорят о серьезной прибавке к пенсии после повышения пенсионного возраста. Реформа не приведет к росту безработицы, — уверен министр труда Максим Топилин. При этом Топилин признал, что могут возникнуть проблемы с трудоустройством у людей предпенсионного возраста. Министр добавил, что появится программа переобучения.

Тем временем, движение Открытая Россия начинает сбор подписей за отставку премьер-министра Медведева. Акция называется «Красная карточка Медведеву» – она продлится до окончания чемпионата мира по футболу. Об этом «Эху» сказала член федерального совета «Открытой России» Анастасия Шевченко. Активисты планируют собрать подписи в 30 регионах страны и затем передать их в Думу, чтобы депутаты выразили недоверие премьер-министру.

Комментарии

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neprostotak 18 июня 2018 | 14:06

Кто-то же должен отрабатывать за Крымский мост?! Не Роттенбергам же с Дирипасками и Сечинами платить за «крымнаш»!

luger_max_otto 18 июня 2018 | 14:11

А придется- и не только им.

danko1 18 июня 2018 | 14:28

То, что рассматривать будет комиссия правительства аналогично тому, что осужденные судом сами будут рассматривать и менять себе приговор.

luger_max_otto 18 июня 2018 | 14:31

Если режим сохранится- то да.

post_v 18 июня 2018 | 14:06

сейчас ему "рано участвовать в обсуждении вопроса"
когда начнет участвовать, может оказаться слишком поздно

у Чаушеску за день до расстрела рейтинг был 96%

tom_tom 18 июня 2018 | 14:25

Оказывается скрепные русские не видят связи между повышением пенсионного возраста и аннексией Крыма.

На пенсию в 63-65 - это следствие.
крымнаш - причина

Бензин по 45 - это следствие.
"Новороссия" - причина.

Повышение НДС (рост цен) - следствие.
Путин - причина.

Угандошенные больницы - следствие.
Причина - "величие России", парады и победобесие.

Казалось бы чего проще, но нет, разум давно здесь не живёт. Ушёл и совесть с собой прихватил.

taglit 18 июня 2018 | 14:28

tom_tom: это же рассея:
закон — что дышло: куда повернёшь — туда и вышло

vasya_von_smetankin 18 июня 2018 | 14:09

Ну, нет, так не пойдёт.
Сегодня они протестуют против повышения пенсионного возраста, а завтра захотят хорошие дороги, качественную медицину и политических свобод!
А потом, ни дай бог, против войны митинговать начнут!
Какая бездуховность.

vla7815 18 июня 2018 | 14:12

Вчера было более 1 млн. подписей. Сегодня количество подписей " выросло " до 100 тыс. Вот так и на " выборах " блин, наперстками двигают как хотят, а шарик у них в руке.

danko1 18 июня 2018 | 14:25

vla7815: Это данные с разных сайтов. Всё правильно.
Только уже не миллион, а полтора.

yakov_moscow_soviet_union 18 июня 2018 | 14:27

Читайте внимательнее: это разные голосования.

blahovdav 18 июня 2018 | 14:16

Гы, а спорим, я знаю, что будет в итоге?? Гнусная гебешная крыса поиграет в хорошего полицейского. Надувая ботоксные щечки, суча ножками и брызгая слюной будет делать вид, что она не знала и этого не случится. Свинопуты умилЕнно захрюкают о справедливом царе, но не обратят внимание, что помои в корыте стали еще жиже....Занавес...

stichirichi 18 июня 2018 | 14:17

а где петиция за отмену повышения НДС???

vor_on 18 июня 2018 | 14:26

деньги нужны на понты!!...тема закрыта
вв.путин

platonnekafrin 18 июня 2018 | 14:27

"Петиция"... Чекисты просто давятся от смеха. А в результате раздадут железные каски и шмайсеры пенсионерам из омона, таможни и налоговой:
- Эй, бабка, млеко, яйко давай и давай, двавай улыбка, а то мы будем тъебя немножко заставлять себе могилу рыть для ранней пенсии.

harra 18 июня 2018 | 14:31

Реформа не приведет к росту безработицы, — уверен министр труда Максим Топилин. При этом Топилин признал, что могут возникнуть проблемы с трудоустройством у людей предпенсионного возраста.\\\

А что это - минстр труда топилин - как не безработица???
)))

sauh 18 июня 2018 | 14:39

Ждём вердикт ЛИЛИпутина
в образе спасителя...
А я не знал!

razval74 18 июня 2018 | 14:42

Холопам сейчас чего-нибудь скостят, годик или схему изменят на прибавку по полгода - и они радостно побегут сапоги барину целовать.

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