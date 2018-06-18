Петиция против повышения пенсионного возраста набрала более 100 тысяч подписей

Петиция против повышения пенсионного возраста на сайте «Российской общественной инициативы» набрала более 100 тысяч подписей. По закону ее обязаны рассмотреть в правительственной экспертной группой.

Подписи на странице петиции были собраны чуть более чем за две недели. Она была подана в конце мая – еще до объявления правительством параметров пенсионной реформы. При этом аналогичная петиция на сайте РОИ, появившаяся лишь в минувшую среду, к этой минуте уже набрала 90 тысяч подписей. И по статистике, каждый час к ней добавляется еще три тысячи голосов. По закону петиции, набравшие 100 тысяч подписей, должны быть переданы федеральной экспертной группе. Она, в свою очередь, может их отклонить или направить в Госдуму или правительство. Однако с уходом из кабмина Михаила Абызова, координировавшего работу проекта «Открытое правительство», экспертная группа не сформирована. Об этом он сам рассказал в интервью «Эху Москвы».

Тем временем на сайте Change.org еще одна петиция с требованием не допустить повышения пенсионного возраста набрала более полутора миллионов подписей. Впрочем, это голосование юридической силы не имеет.

Напомним, в субботу правительство внесло в Госдуму проект пенсионной реформы. Он предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, а для женщин – до 63 лет.

Говорить о позиции президента по поводу повышения пенсионного возраста пока рано, — заявил журналистам пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Путин не участвует в обсуждении этого вопроса – этим занимается правительство.

В министерстве труда говорят о серьезной прибавке к пенсии после повышения пенсионного возраста. Реформа не приведет к росту безработицы, — уверен министр труда Максим Топилин. При этом Топилин признал, что могут возникнуть проблемы с трудоустройством у людей предпенсионного возраста. Министр добавил, что появится программа переобучения.

Тем временем, движение Открытая Россия начинает сбор подписей за отставку премьер-министра Медведева. Акция называется «Красная карточка Медведеву» – она продлится до окончания чемпионата мира по футболу. Об этом «Эху» сказала член федерального совета «Открытой России» Анастасия Шевченко. Активисты планируют собрать подписи в 30 регионах страны и затем передать их в Думу, чтобы депутаты выразили недоверие премьер-министру.