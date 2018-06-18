Петиция против повышения пенсионного возраста набрала более 100 тысяч подписей
Петиция против повышения пенсионного возраста на сайте «Российской общественной инициативы» набрала более 100 тысяч подписей. По закону ее обязаны рассмотреть в правительственной экспертной группой.
Подписи на странице петиции были собраны чуть более чем за две недели. Она была подана в конце мая – еще до объявления правительством параметров пенсионной реформы. При этом аналогичная петиция на сайте РОИ, появившаяся лишь в минувшую среду, к этой минуте уже набрала 90 тысяч подписей. И по статистике, каждый час к ней добавляется еще три тысячи голосов. По закону петиции, набравшие 100 тысяч подписей, должны быть переданы федеральной экспертной группе. Она, в свою очередь, может их отклонить или направить в Госдуму или правительство. Однако с уходом из кабмина Михаила Абызова, координировавшего работу проекта «Открытое правительство», экспертная группа не сформирована. Об этом он сам рассказал в интервью «Эху Москвы».
Тем временем на сайте Change.org еще одна петиция с требованием не допустить повышения пенсионного возраста набрала более полутора миллионов подписей. Впрочем, это голосование юридической силы не имеет.
Напомним, в субботу правительство внесло в Госдуму проект пенсионной реформы. Он предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, а для женщин – до 63 лет.
Говорить о позиции президента по поводу повышения пенсионного возраста пока рано, — заявил журналистам пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Путин не участвует в обсуждении этого вопроса – этим занимается правительство.
В министерстве труда говорят о серьезной прибавке к пенсии после повышения пенсионного возраста. Реформа не приведет к росту безработицы, — уверен министр труда Максим Топилин. При этом Топилин признал, что могут возникнуть проблемы с трудоустройством у людей предпенсионного возраста. Министр добавил, что появится программа переобучения.
Тем временем, движение Открытая Россия начинает сбор подписей за отставку премьер-министра Медведева. Акция называется «Красная карточка Медведеву» – она продлится до окончания чемпионата мира по футболу. Об этом «Эху» сказала член федерального совета «Открытой России» Анастасия Шевченко. Активисты планируют собрать подписи в 30 регионах страны и затем передать их в Думу, чтобы депутаты выразили недоверие премьер-министру.
Комментарии17
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neprostotak 18 июня 2018 | 14:06
Кто-то же должен отрабатывать за Крымский мост?! Не Роттенбергам же с Дирипасками и Сечинами платить за «крымнаш»!
luger_max_otto 18 июня 2018 | 14:11
А придется- и не только им.
danko1 18 июня 2018 | 14:28
То, что рассматривать будет комиссия правительства аналогично тому, что осужденные судом сами будут рассматривать и менять себе приговор.
luger_max_otto 18 июня 2018 | 14:31
Если режим сохранится- то да.
post_v 18 июня 2018 | 14:06
сейчас ему "рано участвовать в обсуждении вопроса"
когда начнет участвовать, может оказаться слишком поздно
у Чаушеску за день до расстрела рейтинг был 96%
tom_tom 18 июня 2018 | 14:25
Оказывается скрепные русские не видят связи между повышением пенсионного возраста и аннексией Крыма.
На пенсию в 63-65 - это следствие.
крымнаш - причина
Бензин по 45 - это следствие.
"Новороссия" - причина.
Повышение НДС (рост цен) - следствие.
Путин - причина.
Угандошенные больницы - следствие.
Причина - "величие России", парады и победобесие.
Казалось бы чего проще, но нет, разум давно здесь не живёт. Ушёл и совесть с собой прихватил.
taglit 18 июня 2018 | 14:28
tom_tom: это же рассея:
закон — что дышло: куда повернёшь — туда и вышло
vasya_von_smetankin 18 июня 2018 | 14:09
Ну, нет, так не пойдёт.
Сегодня они протестуют против повышения пенсионного возраста, а завтра захотят хорошие дороги, качественную медицину и политических свобод!
А потом, ни дай бог, против войны митинговать начнут!
Какая бездуховность.
vla7815 18 июня 2018 | 14:12
Вчера было более 1 млн. подписей. Сегодня количество подписей " выросло " до 100 тыс. Вот так и на " выборах " блин, наперстками двигают как хотят, а шарик у них в руке.
danko1 18 июня 2018 | 14:25
vla7815: Это данные с разных сайтов. Всё правильно.
Только уже не миллион, а полтора.
yakov_moscow_soviet_union 18 июня 2018 | 14:27
Читайте внимательнее: это разные голосования.
blahovdav 18 июня 2018 | 14:16
Гы, а спорим, я знаю, что будет в итоге?? Гнусная гебешная крыса поиграет в хорошего полицейского. Надувая ботоксные щечки, суча ножками и брызгая слюной будет делать вид, что она не знала и этого не случится. Свинопуты умилЕнно захрюкают о справедливом царе, но не обратят внимание, что помои в корыте стали еще жиже....Занавес...
stichirichi 18 июня 2018 | 14:17
а где петиция за отмену повышения НДС???
vor_on 18 июня 2018 | 14:26
деньги нужны на понты!!...тема закрыта
вв.путин
platonnekafrin 18 июня 2018 | 14:27
"Петиция"... Чекисты просто давятся от смеха. А в результате раздадут железные каски и шмайсеры пенсионерам из омона, таможни и налоговой:
- Эй, бабка, млеко, яйко давай и давай, двавай улыбка, а то мы будем тъебя немножко заставлять себе могилу рыть для ранней пенсии.
harra 18 июня 2018 | 14:31
Реформа не приведет к росту безработицы, — уверен министр труда Максим Топилин. При этом Топилин признал, что могут возникнуть проблемы с трудоустройством у людей предпенсионного возраста.\\\
А что это - минстр труда топилин - как не безработица???
)))
sauh 18 июня 2018 | 14:39
Ждём вердикт ЛИЛИпутина
в образе спасителя...
А я не знал!
razval74 18 июня 2018 | 14:42
Холопам сейчас чего-нибудь скостят, годик или схему изменят на прибавку по полгода - и они радостно побегут сапоги барину целовать.