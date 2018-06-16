Абызов: Петицию против повышения пенсионного возраста будет рассматривать уже новая рабочая группа

Онлайн-петицию на сайте Change.org против повышения пенсионного возраста, набравшую более 1 миллиона подписей, будет рассматривать уже новая экспертная рабочая группа федерального уровня. Она в ближайшее время должна быть сформирована правительством, рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» бывший министр РФ по вопросам открытого правительства Михаил Абызов.

При этом он отметил, что петиция должна быть рассмотрена в течение двух месяцев с момента, когда она набирает миллион подписей.

«У правительства сейчас достаточно времени, чтобы определить новый состав рабочей группы, что требуется с формированием нового состава правительства, и в установленный президентом срок – в течение двух месяцев – эту петицию рассмотреть», — пояснил М.Абызов.

Инициатором петиции против повышения пенсионного возраста выступило общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация труда России». В пояснении к петиции отмечается, что в большинстве регионов люди не доживают до заявленного в законопроекте пенсионного возраста.

14 июня правительство обнародовало законопроект, согласно которому к 2028 году мужчины будут уходить на пенсию в 65 лет, а женщины к 2034 году — в 63 года.