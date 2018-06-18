Посольство России в Японии не получало информации о пострадавших в результате землетрясения россиянах. Об этом сообщает российская дипмиссия.

В префектуре Осако сегодня утром зафиксированы подземные толчки магнитудой 6 и один. По последним данным, три человека погибли, более 300 получили ранения. Жители некоторых населенных пунктов остались без электроэнергии и воды. Поступают сообщения о поврежденных домах – в основном это старые ветхие постройки.