Водителя такси, который наехал на пешеходов в центре Москвы в минувшую субботу, проверят на вменяемость
Водителя такси, который наехал на пешеходов в центре Москвы в минувшую субботу, проверят на вменяемость. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.
Гражданин Киргизии пытался скрыться с места происшествия, но был задержан. Водитель Яндекс.Такси объяснил, что работал 12 часов и перепутал педаль газа с тормозом.
Он наехал на пешеходов на Ильинке. Пострадали семь человек, в том числе две гражданки Мексики.
Комментарии6
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podwodnik 18 июня 2018 | 13:38
"...проверят на вменяемость...".
У нас за руль такси сажают без справки от психолога и нарколога? А что за водители в этих клиниках в очередях стоят?
kypykyky 18 июня 2018 | 13:53
podwodnik: таксисты нынче вообще странные. недавно с работы ехал. так получилось, что ехал за такси два района. так вот, ни одного манёвра он не обозначил, обойти возможности не давал. когда сравнялся с ним на светофоре, там мужик лет 65 в очках как в телескопе. и это один случай, а они подобные, каждый день попадаются. и это Питер, детка..
post_v 18 июня 2018 | 13:42
вот уже 12 часов, а не 20 часов работал, как сказали вначале
мексиканок к награде представят, за то что извергу путь к Кремлю своими телами закрыли?
andre_klimov 18 июня 2018 | 13:56
post_v:
Их тоже на освидетельствование направят :)
jetsam 18 июня 2018 | 13:47
когда фсб просрало теракт - сделают
все. чтобы был псих и был нормальный
и в том и не в том местах...
и чтобы педалей одновременно было и три и две.
--
еще немного и - "самбреро пешеходов виновато
- закрыло обзор"...
kypykyky 18 июня 2018 | 13:55
jetsam: теперь с любого чп будут делать заслугу именно себе. страна дураков, поле чудес.