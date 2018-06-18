Водителя такси, который наехал на пешеходов в центре Москвы в минувшую субботу, проверят на вменяемость. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

Гражданин Киргизии пытался скрыться с места происшествия, но был задержан. Водитель Яндекс.Такси объяснил, что работал 12 часов и перепутал педаль газа с тормозом.

Он наехал на пешеходов на Ильинке. Пострадали семь человек, в том числе две гражданки Мексики.