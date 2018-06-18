В Германии арестован гендиректор концерна Ауди Руперт Штадлер
В прокуратуре подтвердили, что выдали ордер. Штадлера подозревают в обмане и манипуляциях в программным обеспечением дизельных моторов автомобилей.
На прошлой неделе в доме руководителя Ауди были проведены обыски.
Комментарии4
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oksana63 18 июня 2018 | 13:50
Ничеси. На святое покушаются)
beobachter 18 июня 2018 | 13:53
Возможно придёт время, когда проведут обыск у Сечина и поищут два миллиона долларов из сумки, всученной Улюкаеву, изъятых непонятно кем, и девшихся непонятно куда....
mavviomi 18 июня 2018 | 14:09
Германия не корумпированна? Такие скандалы в Германии случаются часто. Особенно когла речь идет о компаниях и политиках связанных с РФ. Чего стоит только один Шредер!
ugas 18 июня 2018 | 14:28
mavviomi: Так ведь, с кем поведешься...