Федеральная таможенная служба предлагает ввести пошлину на все зарубежные интернет-покупки

По данным «Ведомостей», инициатива уже направлена в Минфин.

Сейчас допускается беспошлинный ввоз таких посылок стоимостью до тысячи евро в пределах 31 килограмма в месяц.

Интернет-торговцы и граждане будут пытаться обходить пошлины, — сказал ТАСС доцент Российской академии народного хозяйства Алисен Алисенов.

Ранее Минфин предлагал снизить лимит до 500 евро, но правительство идею пока не одобрило.