Федеральная таможенная служба предлагает ввести пошлину на все зарубежные интернет-покупки
По данным «Ведомостей», инициатива уже направлена в Минфин.
Сейчас допускается беспошлинный ввоз таких посылок стоимостью до тысячи евро в пределах 31 килограмма в месяц.
Интернет-торговцы и граждане будут пытаться обходить пошлины, — сказал ТАСС доцент Российской академии народного хозяйства Алисен Алисенов.
Ранее Минфин предлагал снизить лимит до 500 евро, но правительство идею пока не одобрило.
Комментарии13
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ac_dc 18 июня 2018 | 13:41
Еще одну руку в карман к населению засунуть охота.
И ведь засунут , к бапке не ходи
grigol331 18 июня 2018 | 14:04
ac_dc:
Кормушка скудеет, а ртов чиновничье-полицейских только прибавляется.
seryj_wolk 18 июня 2018 | 14:13
grigol331: Не Дерипаска же с компанией будет оплачивать благие намерения Путина. Автодорог нет, а в ад нате вам пожалуйста.
lazich 18 июня 2018 | 13:42
А на воздух когда налог введут? А то граждане взяли привычку бесплатно дышать...
platonnekafrin 18 июня 2018 | 13:45
- Была у меня таможня — были контрабандисты. Сейчас таможни нет... Ваше благородие, госпожа Чужбина..
Пока Павел Артемьевич Верещагин переживает драму свое страны в праздности, пьянстве и пении лирических песен, Абдулла собирает мзду.
vezdehod 18 июня 2018 | 14:07
Вс1 во "имя" человека - всё во "благо" человека. Ни одна зарубежная покупка не должна проскользнуть мимо пальцев таможенника.
jamba 18 июня 2018 | 13:51
Странно, что не собираются брать налог за намерения! Например, открыл страницу Ebay, Alli, Amazon - будь добр, плати!(((
odobryam_s 18 июня 2018 | 13:52
«К этому времени Остап уже принял решение. Он перебрал в голове все четыреста честных способов отъема денег, и хотя среди них имелись такие перлы, как организация акционерного общества по поднятию затонувшего в крымскую войну корабля с грузом золота, или большое масленичное гулянье в пользу узников капитала, или концессия на снятие магазинных вывесок, — ни один из них не подходил к данной ситуации.
И Остап придумал четыреста первый способ»
И.Ильф и Е. Петров «Золотой теленок»
poto_leg 18 июня 2018 | 13:58
Надоели ублюдки.(
kypykyky 18 июня 2018 | 14:03
poto_leg: надо признать, что мы есть терпилы. я уже некоторое время только ратую за затягивание гаек. быстрее и острее будет обратка. а пока - терпилы.
lager23 18 июня 2018 | 14:00
Кровососущие вошли во вкус.... неумышленный бойкот государственным платежам они получат из-за обнищания населения, а не доходы в бюджет клептократии!
kypykyky 18 июня 2018 | 14:06
lager23: каков там неплатёж по кредитам в банки? больше ада для вяликих идущих своим путём! ухаха ))
odobryam_s 18 июня 2018 | 14:11
lager23: Я ни разу не платил за мифический "капремонт". Мне даже перестали присылать предупреждения об передаче дела в суд. И не собираюсь платить, так как считаю этот платеж просто очередным побором.