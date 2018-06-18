Пенсии в ближайшие годы могут вырасти на 8-10% в случае повышения пенсионного возраста
Пенсии в ближайшие годы могут вырасти на 8-10 процентов в случае повышения пенсионного возраста. Так считает глава Минтруда Максим Топилин. По его словам, это серьезная прибавка.
В то же время Топилин признал возможность возникновения проблемы с трудоустройством людей пенсионного возраста.
Комментарии44
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vincenttt 18 июня 2018 | 14:01
Ещё один путинский глист надрывается облагородить социальный грабёж российского населения гопником самозванцем!
ugas 18 июня 2018 | 14:03
Мы и не сомневаемся, что у силовиков, чиновников и других прихлебателей путина пенсии существенно вырастут. А вот насчет обычных пенсионеров - это вряд ли. Вы еще не научились ложку мимо рта проносить.И еще со времен "совка" нас уже закормили "светлым будущим". А уж нынешние грандиозные планы на 25-30-е годы ничего, кроме смеха, не вызывают. Вы же, "правители", дальше своего носа ничего не видите, вы не знаете, что будет завтра. Короче, спасибо тов. Сталину за наше счастливое детство, а тов. Путину - за нашу счастливую старость.
income 18 июня 2018 | 14:06
Разве для этого возраст хотят повысить? Вряд ли.
nile999 18 июня 2018 | 14:07
я поверил опять..ура, аж на 8-10% с ума сойти, счастье-то какое грядёт
persev Виктор Перцев 18 июня 2018 | 14:30
Но, Максим Топилин умолчал , что семейный годовой бюджет каждого гражданина 1959 года рождения в 2019году не дополучит 130 тысяч рублей.