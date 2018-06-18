Пенсии в ближайшие годы могут вырасти на 8-10% в случае повышения пенсионного возраста

Пенсии в ближайшие годы могут вырасти на 8-10 процентов в случае повышения пенсионного возраста. Так считает глава Минтруда Максим Топилин. По его словам, это серьезная прибавка.

В то же время Топилин признал возможность возникновения проблемы с трудоустройством людей пенсионного возраста.