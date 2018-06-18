«Открытая Россия» начала сбор подписей за отставку премьер-министра Дмитрия Медведева
Движение «Открытая Россия» начало сбор подписей за отставку премьер-министра Дмитрия Медведева. Акция называется «Красная карточка Медведеву», она продлится до окончания Чемпионата мира по футболу, рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член федерального совета «Открытой России» Анастасия Шевченко.
Инициатива возникла в связи с решением о повышении пенсионного возраста, увеличением ставки НДС и введением других экономических мер, вызвавших недовольство населения.
«Можно было просто против повышения пенсионного возраста собирать подписи, но тут сразу такой букет инициатив вышел от правительства, после которого единственным верным решением, мне кажется, было показать красную карточку и правительству и премьеру Дмитрию Медведеву. И время подходящее, потому что сейчас чемпионат, и мы сейчас сможем большое количество подписей собрать», — рассказала А.Шевченко.
Активисты «Открытой России» планируют собрать подписи в 30-ти регионах страны и затем привезти их в Москву для передачи депутатам Госдумы. Движение потребует от депутатов выразить недоверие премьер-министру.
Комментарии10
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wuwer 18 июня 2018 | 13:29
Шестёрку решили убрать...?
А на главнюка боязно?
general_123 18 июня 2018 | 13:56
Красная карточка Медведеву
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Сначала надо Путина дисквалифицировать.
jetsam 18 июня 2018 | 13:36
зицпредседатель димон I уточка - в работе.
принимает на себя "гнев народный".
== Мы ж за то тебя и держим, Чтоб берег царев покой! ==
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Царь
Ну, а ты у нас на кой,
С вострой саблею такой?
Мы ж за то тебя и держим,
Чтоб берег царев покой!
Опосля дождя в четверг
Дам еще медальку сверх,
Только ты уж постарайся,
Чтоб народ меня не сверг!..
--- (c) Л.Филатов * Cказ про Федота-стрельца, удалого молодца
dekadik 18 июня 2018 | 13:37
там ещё черти типа Силуэнова сидят, эта гнида тоже воду сильно мутит....и против него тоже надо...
glock09 18 июня 2018 | 14:43
dekadik: Да, да!!! А ещё там негодяй Мутко. Они там все воду мутят и скрывают от Путина свои проекты и цели.
Кто-то должен рассказать Путину об их злодеяниях.
rusof_ob 18 июня 2018 | 13:39
86% считают, что Медведев увеличил пенсионный возраст втайне от Путина.
ostapbey 18 июня 2018 | 13:43
Неужели козел отпущения пойдет на дело?
Значит трон не нуждается в разогреве.
Не только у Молотова каменная задница.
Планирует Путин греть трон сам, пожизненно аж до лафета.
ostapbey 18 июня 2018 | 13:46
...Козёл отпуще́ния (иначе назывался «Азазель...и в иудаизме особое животное, которое, после символического возложения на него грехов всего народа, отпускали в пустыню
tag188 18 июня 2018 | 13:59
«Открытая Россия» начала сбор подписей за отставку премьер-министра Дмитрия Медведева
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Ой, а кто ж это какой уже президентский срок все вносит и вносит эту кандидатуру Медведева в премьеры!?
Раньше Абамачмо гадил, но теперь то уже и Абамы нет!
glock09 18 июня 2018 | 14:38
Нашли козла отпущения. Медведев ни одного чиха не сделает без согласования с Путиным. Что изменится от его отставки? Придёт очередной охранник.