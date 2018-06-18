«Открытая Россия» начала сбор подписей за отставку премьер-министра Дмитрия Медведева

Движение «Открытая Россия» начало сбор подписей за отставку премьер-министра Дмитрия Медведева. Акция называется «Красная карточка Медведеву», она продлится до окончания Чемпионата мира по футболу, рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член федерального совета «Открытой России» Анастасия Шевченко.

Инициатива возникла в связи с решением о повышении пенсионного возраста, увеличением ставки НДС и введением других экономических мер, вызвавших недовольство населения.

«Можно было просто против повышения пенсионного возраста собирать подписи, но тут сразу такой букет инициатив вышел от правительства, после которого единственным верным решением, мне кажется, было показать красную карточку и правительству и премьеру Дмитрию Медведеву. И время подходящее, потому что сейчас чемпионат, и мы сейчас сможем большое количество подписей собрать», — рассказала А.Шевченко.

Активисты «Открытой России» планируют собрать подписи в 30-ти регионах страны и затем привезти их в Москву для передачи депутатам Госдумы. Движение потребует от депутатов выразить недоверие премьер-министру.