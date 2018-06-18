Последние трое из восьми пострадавших при наезде таксиста в центре Москвы в субботу скоро будут выписаны из больницы. А водителя, сбившего болельщиков, проверят на вменяемость.

На больничных койках остаются трое россиян. Они идут на поправку, их состояние удовлетворительное, скоро их выпишут, сообщили «Интерфаксу» в столичном департаменте здравоохранения. Ещё раньше больницу покинули две мексиканки и украинка, пострадавшие после того как в группу болельщиков на Ильинке врезался водитель такси. На допросе Анарбек Чингиз, он гражданин Киргизии сообщил, что 20 часов находился за рулем, до этого спал всего пару часов, и перепутал педали. Вместо тормоза нажал на газ. Машина выехала на тротуар и буквально смела группу людей. В общей сложности пострадали восемь человек. Никто к счастью не погиб. Таксист попытался убежать, его не сразу, но задержали. После случившегося сервис «Яндекс.Такси» приостановил сотрудничество с таксопарком Чекпоинт, в котором числится Чингиз. Его проверят на вменяемость, сообщил источник агентства. После проведения первичных следственных мероприятий его направят на психиатрическую экспертизу, уточнил собеседник. Предполагалось, что уже сегодня суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения для задержанного. В Тверском суде «Эху» сказали, что к ним материалы уголовного дела от следствия пока не поступали.

Сервис Яндекс.такси может оказать помощь пострадавшим. Об этом сообщили в пресс-службе компании радиостанции Говорит Москва. Там отметили, что у них нет возможности контролировать водителей, когда они отдыхают или выполняют заказы от других компаний.