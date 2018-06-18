Студентке ВШЭ придется пересдавать курсовую – в вузе не поверили в подлинность справки о тяжелой болезни

Студентке Высшей школы экономики придется пересдавать курсовую – в вузе не поверили в подлинность ее справки о тяжелой болезни. Это произошло, несмотря на заверения декана Андрея Быстрицкого о том, что все проблемы улажены, — рассказал «Эху» отец девушки Василий Кушнир. Он добавил, что из-за химеотерапии врачи запретили девушке посещать вуз.