Студентке ВШЭ придется пересдавать курсовую – в вузе не поверили в подлинность справки о тяжелой болезни
Студентке Высшей школы экономики придется пересдавать курсовую – в вузе не поверили в подлинность ее справки о тяжелой болезни. Это произошло, несмотря на заверения декана Андрея Быстрицкого о том, что все проблемы улажены, — рассказал «Эху» отец девушки Василий Кушнир. Он добавил, что из-за химеотерапии врачи запретили девушке посещать вуз.
Комментарии7
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neyexo 18 июня 2018 | 13:14
из Высшей школы экономики бежать надо, а не курсовую сдавать
(кстати, я один из первых выпускников ВШЭ 95 года)
vasyakirin 18 июня 2018 | 13:17
neyexo: высшая школа науки которой нет!
есть математика и ее разделы геометрия, алгебра, анализ, ..., статистика, так вот экономика- жалкий раздел статистики....
skolopendra 18 июня 2018 | 13:14
Это новость? О чём она? В любом вузе России и мира таких событий с десяток за семестр.
jetsam 18 июня 2018 | 13:15
понимаю. это ужасно, но закономерно.
в стране уже так привыкли к вранью, что не верят ничему.
доктор мединский, как пример.
edyatel 18 июня 2018 | 13:19
Как может справка освободить от сдачи курсовой?
Вылечится - сдаст, ну а не вылечится то и курсовая будет не нужна.
Справка может только дать право на отсрочку, а не на освобождение
plidurok Андрей Филимонов 18 июня 2018 | 13:20
Зато в ВШЭ верят каждому слову президента. Что хуже?
dekadik 18 июня 2018 | 13:25
уважительной причиной не сдачи курсовой или экзамена может быть только смерть