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13:01, 18 июня 2018

Евросоюз продлил действие санкций, введенных после присоединения Крыма к России

Они предусматривают, в том числе, запрет на инвестиции в экономику полуострова.

Совет Евросоюза продолжает считать присоединение республики и Севастополя аннексией и осуждает это нарушение международного права. Санкции продлеваются сроком на один год и предусматривают те же ограничения, что и раньше. В ЕС нельзя импортировать продукты из Крыма, на полуостров нельзя экспортировать товары и технологии, которые могут применяться в транспортном секторе, телекоммуникациях и энергетике, а также при разведке и добыче нефти и газа.

Речь также идет о запрете на инвестиции в экономику республики. Европейцы и компании не могут покупать недвижимость, какие-либо объекты и оказывать сопутствующие услуги. Ограничения распространяются и на туристическую отрасль. В частности, круизным лайнерам нельзя заходить в крымские порты, за исключением экстренных ситуаций.

Европейские санкции из-за присоединения Крыма включают также ограничения против российских граждан и экономические секторальные санкции. Они продлеваются раз в полгода.

Комментарии

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kamen_12 18 июня 2018 | 13:08

Они ещё не воткнули, чего Трамп сказал. Через месяц отменят, Меркель в Гаагу сдадут.

blinorozhiy_chmo 18 июня 2018 | 13:12

Кладём на санкции ЕС... с прибором!

danko_shwabra 18 июня 2018 | 13:14

blinorozhiy_chmo: скоро Меркель турнут под зад. А эти дыбилы дергаются. Мало им цыган и арабов.

ostapbey 18 июня 2018 | 13:24

danko_shwabra: так как,по твоему, эти дебилы из Крыма дернутся в Европу? Это же какой крюк им давать ?? Хотя и крымской собаке тыща верст не крюк..
даже..

zztop1960 18 июня 2018 | 13:59

blinorozhiy_chmo: От куда у вас приборы ? Все приборы с Запада , своих нет и не предвидятся , х+.й у вас вместо приборов

vezdehod 18 июня 2018 | 14:09

blinorozhiy_chmo:
Кладём на санкции ЕС... с прибором!
============================================================
Только не забывай после этого подмываться - дерьмо долго воняет.

kapitonovih_36 18 июня 2018 | 13:13

насрать на их санкции...ныне в магазинах даже парменаз есть, так что ваши санкции это громкий пук...

vilingrad 18 июня 2018 | 13:43

kapitonovih_36: даже парменаз есть"
"Парменаз"- это который варят в Подмосковье? Жри его дружок,другого пармезана ты не заслуживаешь:)

vlabumur 18 июня 2018 | 13:58

vilingrad: Жри его дружок,другого пармезана ты не заслуживаешь.
++++++++++++++++++++++++++++++
Да мы все другого не заслуживаем.
Не хорошего сыра,не хорошей власти .нехорошей жизни.

blahovdav 18 июня 2018 | 13:57

kapitonovih_36: насрать на их санкции...ныне в магазинах даже парменаз есть, так что ваши санкции это громкий пук...\\\ А не подскажешь ли, свинопутина, почему тогда все ваше немытое стадо, как по команде (или таки ДА?) сюда вдруг так дружно прискакало?? Прапор ногами попинал?? Может на Красною площадь с плакатами выйдете:Больше санкций, всяких и разных??

zolingen 18 июня 2018 | 14:00

kapitonovih_36: ну парменаз может и есть, правда сам не видел ни разу, а вот с сыром как- о пока не очень

gs1112 18 июня 2018 | 14:09

kapitonovih_36: От вашего пармезана пук будет качественный, главное что-бы штаны не треснули у его потребителей.

nic55 18 июня 2018 | 14:12

kapitonovih_36:
Листочек сыра, за 485 р/кг, не высыхает за сутки и не покрывается капельками "слезы". Кошки его не жрут. Фуфло однозначное, а не сыр.

luger_max_otto 18 июня 2018 | 13:18

В Гаагу сдадут не Меркель. А кой- кого другого. Это если кой- кому очень сильно повезет. А то могут и не сдать...

danko_shwabra 18 июня 2018 | 13:19

luger_max_otto: а кого Петю Парашу? Если раньше не сопьётся.

taglit 18 июня 2018 | 13:26

danko_shwabra: Крым уже засыхает и заванивается, и санкции ему, конечно, на пользу!

А портянки, похоже, получили денежку, - смердят, аж гай шумит!

blahovdav 18 июня 2018 | 14:03

danko_shwabra: В Гаагу сдадут не Меркель. А кой- кого другого. Это если кой- кому очень сильно повезет. А то могут и не сдать...\\\\ а кого Петю Парашу? Если раньше не сопьётся.\\\\ 1. Плешивого крыса за войны, аннексиии, убийства мирных граждан в России (Чечня), Грузии, Украине, Сирии. Можете Петю сдать. Мы не тупое быдло:если правитель не опроавдал-фтопку. Держаться , как держаться свинопуты держаться за главворишку не будем. Хоть Украина и гораздо поменьше будет, но среди 40 лимонов населения найдуться пару десятков достойных кандидатов. Жаль, что в Рашке с этим потруднее.. Боярышник??

dorin1987 18 июня 2018 | 13:21

/не воткнули, чего Трамп сказал. / - А чего он сказал? Только со ссылочкой на Трампа, пожалуйста?

rampa 18 июня 2018 | 13:34

dorin1987: kamen_12: Не может он ссылочку дать. Это ему Трамп из соседней палаты строго конфиденциально сказал ))

ostapbey 18 июня 2018 | 13:28

kamen_12: а ведь как ты стенал что и Обама-чмо..
И что?
Даже Симонян напрасно трусы проветривала на палке.
Котооые ей Обама-чмо и подарил на пасху.
Даже..

mikhail_spb_ 18 июня 2018 | 13:10


Не зачахнет сокральный Крым без инвестиций-то?

danko_shwabra 18 июня 2018 | 13:16

mikhail_spb_: как бы ты не зачах хохло тролль юморной. Вроде, вероятно, возможно, вероятно, наверное, мильтоны, кадырка, пролонгация. Профиндосить.

tttaaannne 18 июня 2018 | 13:26

danko_shwabra: Кацапня привыкла воровать и убивать. Им это нужно, чтобы не зачахнуть. Вяличь разбухает от крови.

dorin1987 18 июня 2018 | 13:23

mikhail_spb_: Да Вы что! Да няшмяш - это же эльдорадо режима царька РФ! С мостом-то, заживут крепостные няшмяша!) Правда, не ясно главное - царек РФ не смог настроить нормальную жизнь в ымперии РФ за 19 лет, чего вдруг все решили, что в няшмяше что-то будет иное, чем, допустим в пгт уголка ымперии РФ каком-то?

seryj_wolk 18 июня 2018 | 13:15

Надежды. путиноидов высидеть, ничего не делая отмену санкций не оправдываются. Даже русолюбы Конти и Ципрас проголосовали за продление. Рфии ничего не остается, как укрепляться дальше до полного развала.

antimalin 18 июня 2018 | 13:28

Вопрос Крыма закрыт окончательно.
Это территория России.
В Крым и до 2014 никаких западных инвестиций не вкладывалось и технологий не привлекалось, судя по той разрухе, которая осталась после Украины в 2014.

ostapbey 18 июня 2018 | 13:30

antimalin: а ты уже вытащила мальчика в Белгородской области??
Которого БРИГАДА!!!!водолазов выуживала из сельского сортира с дыркой в полу не там?
Разруха ..и там и сям. Не только у тебя в голове даже.

antimalin 18 июня 2018 | 13:50

ostapbey: Приведи примеры, какие крупные инвестиционные проекты осуществила Украина в Крыму за 23 года, что она там построила?

blahovdav 18 июня 2018 | 14:10

antimalin: Приведи примеры, какие крупные инвестиционные проекты осуществила Украина в Крыму за 23 года, что она там построила?\\\\ Тетя, до тебя еще не доперло, что Крымский мост-самый большой распил бюджетных средств в мировой истории?? Еще НИКОГДА столько не украли с одного обьекта! Да плешивый крыс еще не один такой масштаб тупому быдлу устроит...

ostapbey 18 июня 2018 | 14:12

antimalin: что нужно было строить "крупно инвестиционного"???

При Украине Крым был самодостаточен. И кормил еще и Донецкую и Луганскую области.
К чему теперь тщетно и стремится.
Это при Федерации асфальт перекладываемый ПЕРЕД авто "калина" Путина считается инвестиционным проектом.
Не оглашая что асфальт берется СЗАДИ, с проезженного им же, участка дороги..
Даже.

(комментарий скрыт)

vilingrad 18 июня 2018 | 13:48

antimalin: "Вопрос Крыма закрыт окончательно. "
"Проблема Судет решена навсегда! Немецкое население может вздохнуть свободно! Тысячелетний Рейх пополниля новыми территориями!" (Адольф Гитлер)
Когда оккупанты уходили из Судет, снимали входные двери с домов, увезли оборудование, на котором изготавливался хрусталь... сможет ли Вовка утащить мост, когда прийдет время?

blahovdav 18 июня 2018 | 14:12

vilingrad: огда оккупанты уходили из Судет, снимали входные двери с домов, увезли оборудование, на котором изготавливался хрусталь... сможет ли Вовка утащить мост, когда прийдет время?\\\\\\ Кстати, уходя позабирали и то стадо, которое дружно поддержало Судетнаш!! ВСЕ!!

vinibi_ 18 июня 2018 | 14:01

antimalin: Пригожинские гермафродиты тут чего забыли???

zolingen 18 июня 2018 | 14:02

antimalin: ню ню. Сдается мне, что вопрос Крыма еще даже не поднимался.

blahovdav 18 июня 2018 | 14:06

antimalin: В Крым и до 2014 никаких западных инвестиций не вкладывалось и технологий не привлекалось, судя по той разрухе, которая осталась после Украины в 2014.\\\Тетя, ты дура?? Хоть Горного почитай.... Или уже пришла пора вскрывать второй пакет?? Так вы его в 2014 и вскрыли-вали все на предшественника...

ltyio 18 июня 2018 | 13:30

ЕС принял эти санкции не в ущерб себе. Вроде и санкции есть и в то же время прибыль не упущена. В Крым запрещено экспортировать товары и технологии, но если организация зарегистрированная, например в Краснодаре, то с ней заключить договор не запрещено, а дальше краснодарская организация указывает грузополучателем Крымский филиал этой организации, и европейский поставщик, не нарушая санкций отправляет туда оборудование. То же самое и с импортом - крымская сельхозорганизация регистрируется в Анапе, и спокойно торгует с европейскими фирмами. Пройти перерегистрацию - дело нескольких часов.

rampa 18 июня 2018 | 13:44

ltyio: ну да, обмануть, надурить, подставить партнера в этом нам равных нет. И скандал с турбинами Сименса это нам тьфу. Только много ли дураков в Европе после этого скандала найдется?

antimalin 18 июня 2018 | 14:00

rampa: И скандал с турбинами Сименса это нам тьфу.
/////////////

Этот скандал высосан из пальца. Думаете, Сименсом наивные дурачки руководят?
Сименс - это бизнес структура.
Как говорится, бизнес отдельно, политика отдельно.

mews Михаил Степанцов 18 июня 2018 | 13:49

ltyio, да действительно, если можно проявить житрожопость и уйти от ответственности за нарушение - то почему не нарушать, правда?
Полномера замазать грязью - и гонять 200 км/ч, при встрече с контролером в электричке сказать, что сел на предыдущей станции, а билет потерял, забрать Крым, а от санкций отмазываться указанным способом.
А че, правила, что ли соблюдать нужно? А вон-вон, смотрите, мерс поехал под сотню, а что, он едет, значит, всем можно.
Так, надо понимать?

testmeter 18 июня 2018 | 13:52

"Совет Евросоюза продолжает считать присоединение республики и Севастополя аннексией" ///
А есть кто-нибудь, кто считает иначе. Сами россияне прекрасно все знают и понимают. И гордятся своим поведением: "Нам весь мир по хрен"

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