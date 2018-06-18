Евросоюз продлил действие санкций, введенных после присоединения Крыма к России

Они предусматривают, в том числе, запрет на инвестиции в экономику полуострова.

Совет Евросоюза продолжает считать присоединение республики и Севастополя аннексией и осуждает это нарушение международного права. Санкции продлеваются сроком на один год и предусматривают те же ограничения, что и раньше. В ЕС нельзя импортировать продукты из Крыма, на полуостров нельзя экспортировать товары и технологии, которые могут применяться в транспортном секторе, телекоммуникациях и энергетике, а также при разведке и добыче нефти и газа.

Речь также идет о запрете на инвестиции в экономику республики. Европейцы и компании не могут покупать недвижимость, какие-либо объекты и оказывать сопутствующие услуги. Ограничения распространяются и на туристическую отрасль. В частности, круизным лайнерам нельзя заходить в крымские порты, за исключением экстренных ситуаций.

Европейские санкции из-за присоединения Крыма включают также ограничения против российских граждан и экономические секторальные санкции. Они продлеваются раз в полгода.