Евросоюз продлил действие санкций, введенных после присоединения Крыма к России
Они предусматривают, в том числе, запрет на инвестиции в экономику полуострова.
Совет Евросоюза продолжает считать присоединение республики и Севастополя аннексией и осуждает это нарушение международного права. Санкции продлеваются сроком на один год и предусматривают те же ограничения, что и раньше. В ЕС нельзя импортировать продукты из Крыма, на полуостров нельзя экспортировать товары и технологии, которые могут применяться в транспортном секторе, телекоммуникациях и энергетике, а также при разведке и добыче нефти и газа.
Речь также идет о запрете на инвестиции в экономику республики. Европейцы и компании не могут покупать недвижимость, какие-либо объекты и оказывать сопутствующие услуги. Ограничения распространяются и на туристическую отрасль. В частности, круизным лайнерам нельзя заходить в крымские порты, за исключением экстренных ситуаций.
Европейские санкции из-за присоединения Крыма включают также ограничения против российских граждан и экономические секторальные санкции. Они продлеваются раз в полгода.
Комментарии40
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kamen_12 18 июня 2018 | 13:08
Они ещё не воткнули, чего Трамп сказал. Через месяц отменят, Меркель в Гаагу сдадут.
blinorozhiy_chmo 18 июня 2018 | 13:12
Кладём на санкции ЕС... с прибором!
danko_shwabra 18 июня 2018 | 13:14
blinorozhiy_chmo: скоро Меркель турнут под зад. А эти дыбилы дергаются. Мало им цыган и арабов.
ostapbey 18 июня 2018 | 13:24
danko_shwabra: так как,по твоему, эти дебилы из Крыма дернутся в Европу? Это же какой крюк им давать ?? Хотя и крымской собаке тыща верст не крюк..
даже..
zztop1960 18 июня 2018 | 13:59
blinorozhiy_chmo: От куда у вас приборы ? Все приборы с Запада , своих нет и не предвидятся , х+.й у вас вместо приборов
vezdehod 18 июня 2018 | 14:09
blinorozhiy_chmo:
Кладём на санкции ЕС... с прибором!
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Только не забывай после этого подмываться - дерьмо долго воняет.
kapitonovih_36 18 июня 2018 | 13:13
насрать на их санкции...ныне в магазинах даже парменаз есть, так что ваши санкции это громкий пук...
vilingrad 18 июня 2018 | 13:43
kapitonovih_36: даже парменаз есть"
"Парменаз"- это который варят в Подмосковье? Жри его дружок,другого пармезана ты не заслуживаешь:)
vlabumur 18 июня 2018 | 13:58
vilingrad: Жри его дружок,другого пармезана ты не заслуживаешь.
++++++++++++++++++++++++++++++
Да мы все другого не заслуживаем.
Не хорошего сыра,не хорошей власти .нехорошей жизни.
blahovdav 18 июня 2018 | 13:57
kapitonovih_36: насрать на их санкции...ныне в магазинах даже парменаз есть, так что ваши санкции это громкий пук...\\\ А не подскажешь ли, свинопутина, почему тогда все ваше немытое стадо, как по команде (или таки ДА?) сюда вдруг так дружно прискакало?? Прапор ногами попинал?? Может на Красною площадь с плакатами выйдете:Больше санкций, всяких и разных??
zolingen 18 июня 2018 | 14:00
kapitonovih_36: ну парменаз может и есть, правда сам не видел ни разу, а вот с сыром как- о пока не очень
gs1112 18 июня 2018 | 14:09
kapitonovih_36: От вашего пармезана пук будет качественный, главное что-бы штаны не треснули у его потребителей.
nic55 18 июня 2018 | 14:12
kapitonovih_36:
Листочек сыра, за 485 р/кг, не высыхает за сутки и не покрывается капельками "слезы". Кошки его не жрут. Фуфло однозначное, а не сыр.
luger_max_otto 18 июня 2018 | 13:18
В Гаагу сдадут не Меркель. А кой- кого другого. Это если кой- кому очень сильно повезет. А то могут и не сдать...
danko_shwabra 18 июня 2018 | 13:19
luger_max_otto: а кого Петю Парашу? Если раньше не сопьётся.
taglit 18 июня 2018 | 13:26
danko_shwabra: Крым уже засыхает и заванивается, и санкции ему, конечно, на пользу!
А портянки, похоже, получили денежку, - смердят, аж гай шумит!
blahovdav 18 июня 2018 | 14:03
danko_shwabra: В Гаагу сдадут не Меркель. А кой- кого другого. Это если кой- кому очень сильно повезет. А то могут и не сдать...\\\\ а кого Петю Парашу? Если раньше не сопьётся.\\\\ 1. Плешивого крыса за войны, аннексиии, убийства мирных граждан в России (Чечня), Грузии, Украине, Сирии. Можете Петю сдать. Мы не тупое быдло:если правитель не опроавдал-фтопку. Держаться , как держаться свинопуты держаться за главворишку не будем. Хоть Украина и гораздо поменьше будет, но среди 40 лимонов населения найдуться пару десятков достойных кандидатов. Жаль, что в Рашке с этим потруднее.. Боярышник??
dorin1987 18 июня 2018 | 13:21
/не воткнули, чего Трамп сказал. / - А чего он сказал? Только со ссылочкой на Трампа, пожалуйста?
rampa 18 июня 2018 | 13:34
dorin1987: kamen_12: Не может он ссылочку дать. Это ему Трамп из соседней палаты строго конфиденциально сказал ))
ostapbey 18 июня 2018 | 13:28
kamen_12: а ведь как ты стенал что и Обама-чмо..
И что?
Даже Симонян напрасно трусы проветривала на палке.
Котооые ей Обама-чмо и подарил на пасху.
Даже..
mikhail_spb_ 18 июня 2018 | 13:10
Не зачахнет сокральный Крым без инвестиций-то?
danko_shwabra 18 июня 2018 | 13:16
mikhail_spb_: как бы ты не зачах хохло тролль юморной. Вроде, вероятно, возможно, вероятно, наверное, мильтоны, кадырка, пролонгация. Профиндосить.
tttaaannne 18 июня 2018 | 13:26
danko_shwabra: Кацапня привыкла воровать и убивать. Им это нужно, чтобы не зачахнуть. Вяличь разбухает от крови.
dorin1987 18 июня 2018 | 13:23
mikhail_spb_: Да Вы что! Да няшмяш - это же эльдорадо режима царька РФ! С мостом-то, заживут крепостные няшмяша!) Правда, не ясно главное - царек РФ не смог настроить нормальную жизнь в ымперии РФ за 19 лет, чего вдруг все решили, что в няшмяше что-то будет иное, чем, допустим в пгт уголка ымперии РФ каком-то?
seryj_wolk 18 июня 2018 | 13:15
Надежды. путиноидов высидеть, ничего не делая отмену санкций не оправдываются. Даже русолюбы Конти и Ципрас проголосовали за продление. Рфии ничего не остается, как укрепляться дальше до полного развала.
antimalin 18 июня 2018 | 13:28
Вопрос Крыма закрыт окончательно.
Это территория России.
В Крым и до 2014 никаких западных инвестиций не вкладывалось и технологий не привлекалось, судя по той разрухе, которая осталась после Украины в 2014.
ostapbey 18 июня 2018 | 13:30
antimalin: а ты уже вытащила мальчика в Белгородской области??
Которого БРИГАДА!!!!водолазов выуживала из сельского сортира с дыркой в полу не там?
Разруха ..и там и сям. Не только у тебя в голове даже.
antimalin 18 июня 2018 | 13:50
ostapbey: Приведи примеры, какие крупные инвестиционные проекты осуществила Украина в Крыму за 23 года, что она там построила?
blahovdav 18 июня 2018 | 14:10
antimalin: Приведи примеры, какие крупные инвестиционные проекты осуществила Украина в Крыму за 23 года, что она там построила?\\\\ Тетя, до тебя еще не доперло, что Крымский мост-самый большой распил бюджетных средств в мировой истории?? Еще НИКОГДА столько не украли с одного обьекта! Да плешивый крыс еще не один такой масштаб тупому быдлу устроит...
ostapbey 18 июня 2018 | 14:12
antimalin: что нужно было строить "крупно инвестиционного"???
При Украине Крым был самодостаточен. И кормил еще и Донецкую и Луганскую области.
К чему теперь тщетно и стремится.
Это при Федерации асфальт перекладываемый ПЕРЕД авто "калина" Путина считается инвестиционным проектом.
Не оглашая что асфальт берется СЗАДИ, с проезженного им же, участка дороги..
Даже.
vilingrad 18 июня 2018 | 13:48
antimalin: "Вопрос Крыма закрыт окончательно. "
"Проблема Судет решена навсегда! Немецкое население может вздохнуть свободно! Тысячелетний Рейх пополниля новыми территориями!" (Адольф Гитлер)
Когда оккупанты уходили из Судет, снимали входные двери с домов, увезли оборудование, на котором изготавливался хрусталь... сможет ли Вовка утащить мост, когда прийдет время?
blahovdav 18 июня 2018 | 14:12
vilingrad: огда оккупанты уходили из Судет, снимали входные двери с домов, увезли оборудование, на котором изготавливался хрусталь... сможет ли Вовка утащить мост, когда прийдет время?\\\\\\ Кстати, уходя позабирали и то стадо, которое дружно поддержало Судетнаш!! ВСЕ!!
vinibi_ 18 июня 2018 | 14:01
antimalin: Пригожинские гермафродиты тут чего забыли???
zolingen 18 июня 2018 | 14:02
antimalin: ню ню. Сдается мне, что вопрос Крыма еще даже не поднимался.
blahovdav 18 июня 2018 | 14:06
antimalin: В Крым и до 2014 никаких западных инвестиций не вкладывалось и технологий не привлекалось, судя по той разрухе, которая осталась после Украины в 2014.\\\Тетя, ты дура?? Хоть Горного почитай.... Или уже пришла пора вскрывать второй пакет?? Так вы его в 2014 и вскрыли-вали все на предшественника...
ltyio 18 июня 2018 | 13:30
ЕС принял эти санкции не в ущерб себе. Вроде и санкции есть и в то же время прибыль не упущена. В Крым запрещено экспортировать товары и технологии, но если организация зарегистрированная, например в Краснодаре, то с ней заключить договор не запрещено, а дальше краснодарская организация указывает грузополучателем Крымский филиал этой организации, и европейский поставщик, не нарушая санкций отправляет туда оборудование. То же самое и с импортом - крымская сельхозорганизация регистрируется в Анапе, и спокойно торгует с европейскими фирмами. Пройти перерегистрацию - дело нескольких часов.
rampa 18 июня 2018 | 13:44
ltyio: ну да, обмануть, надурить, подставить партнера в этом нам равных нет. И скандал с турбинами Сименса это нам тьфу. Только много ли дураков в Европе после этого скандала найдется?
antimalin 18 июня 2018 | 14:00
rampa: И скандал с турбинами Сименса это нам тьфу.
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Этот скандал высосан из пальца. Думаете, Сименсом наивные дурачки руководят?
Сименс - это бизнес структура.
Как говорится, бизнес отдельно, политика отдельно.
mews Михаил Степанцов 18 июня 2018 | 13:49
ltyio, да действительно, если можно проявить житрожопость и уйти от ответственности за нарушение - то почему не нарушать, правда?
Полномера замазать грязью - и гонять 200 км/ч, при встрече с контролером в электричке сказать, что сел на предыдущей станции, а билет потерял, забрать Крым, а от санкций отмазываться указанным способом.
А че, правила, что ли соблюдать нужно? А вон-вон, смотрите, мерс поехал под сотню, а что, он едет, значит, всем можно.
Так, надо понимать?
testmeter 18 июня 2018 | 13:52
"Совет Евросоюза продолжает считать присоединение республики и Севастополя аннексией" ///
А есть кто-нибудь, кто считает иначе. Сами россияне прекрасно все знают и понимают. И гордятся своим поведением: "Нам весь мир по хрен"