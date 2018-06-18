Япония выразила Южной Корее протест из-за военных учений у спорных островов Токто

Они начнутся сегодня и продлятся два дня, в них примут участие шесть кораблей и семь самолетов, передает телеканал NHK. Учения у островов Токто проводятся два раза в год, последний раз они прошли в декабре прошлого года. Ранее СМИ сообщали, что Япония выразила сожаление из-за российских учений на Курилах.