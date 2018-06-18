25 постоянных представителей ОБСЕ отправятся сегодня в Армению, Грузию и Азербайджан
Визит продлится до пятницы, сообщается на сайте Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Как отмечается, делегация намерена провести встречи с представителями национальных властей, парламентов и гражданского общества. При этом основной целью визита является подтверждение послами поддержки стабильности и мира в соответствии с обязательствами и принципами ОБСЕ.
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