25 постоянных представителей ОБСЕ отправятся сегодня в Армению, Грузию и Азербайджан

Визит продлится до пятницы, сообщается на сайте Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Как отмечается, делегация намерена провести встречи с представителями национальных властей, парламентов и гражданского общества. При этом основной целью визита является подтверждение послами поддержки стабильности и мира в соответствии с обязательствами и принципами ОБСЕ.