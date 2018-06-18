Российские и белорусские парламентарии обсудят вопросы сближения законодательства в сфере обеспечения равных прав граждан и хозяйствующих субъектов. Сегодня в Бресте пройдет очередная сессия Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина. Депутаты двух стран также посетят Мемориальный комплекс «Брестская крепость» и возложат цветы к Вечному огню.