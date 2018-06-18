Суд на Кубани начнет рассматривать по существу гражданский иск бизнесмена Олега Дерипаски к Насте Рыбке и Алексу Лесли

Суд на Кубани начнет рассматривать по существу гражданский иск бизнесмена Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич и Александру Кириллову, известным как Настя Рыбка и Алекс Лесли. Слушания назначены на 14:30 мск. Они пройдут в закрытом режиме, сообщили «Интерфаксу» в аппарате суда.

Миллиардер обратился с иском в Усть-Лабинский суд 28 февраля. Он не доволен тем, что без его согласия в соцсетях были размещены материалы, касающиеся его личной жизни. В качестве компенсации морального вреда предприниматель требует по 1 миллиону рублей

с каждого ответчика. Вашукевич и Кириллов в настоящее время находятся в тюрьме в Таиланде.