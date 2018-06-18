Фотоальбом с ранее неизвестными фотографиями группы The Beatles сегодня поступит в продажу

Кадры были найдены случайно, рассказал «Эху Москвы» корреспондент ТАСС в Японии Василий Головнин. Он добавил, что особую ценность представляют кадры с последнего концерта японского тура группы, ведь не осталось записи данного выступления, и ранее не было практически ни одного снимка с него.