Японская принцесса Хисако Такамадо приедет сегодня в Саранск на матч сборной своей страны с командой Колумбии

Это первый за 102 года визит в Россию члена японской императорской семьи.

Вдова кузена императора будет болеть за сборную Японии во вторник. В целом у Хисако Такамадо большие футбольные планы в России. 21 июня принцесса поедет на тренировочную базу национальной сборной в Казани. А после прилетит в Екатеринбург, чтобы лично на стадионе наблюдать за матчем команды Японии против Сенегала, передает агентство Киодо. Кроме того, Хисако Такамадо примет участие в мероприятиях, связанных со стрельбой из лука в японском стиле. В Мордовии ее познакомят с местной культурой, народным творчеством и проведут экскурсию в краеведческом музее. Принцесса — почетный председатель национальной ассоциации футбола, с 1998 года она была на каждом чемпионате мира и поддерживала свою сборную. Последний раз член японской императорской семьи посещал Россию в 1916 году в качестве представителя союзной державы во время Первой мировой войны.

В Саранске матчи Чемпионата мира проходят на стадионе «Мордовия-Арена», в субботу там играли сборные Перу и Дании.