На Украине продолжается расследование резонансного дела главреда местного подразделения «РИА «Новости» Вышинского

На Украине продолжается расследование резонансного дела главного редактора местного подразделения «РИА «Новости» Кирилла Вышинского, которого подозревают в госизмене. Сегодня в Херсоне состоится очередное заседание суда.

Силовикам в рамках следствия на минувшей неделе разрешили взять у Кирилла Вышинского биологические материалы. Речь, вероятно, идет об образцах слюны. Причины — почему следствию понадобились биоматериалы — не уточняются. Сегодня суд должен рассмотреть апелляцию адвокатов Вышинского. Они намерены оспорить право силовиков исследовать образцы слюны. Кроме того, юристы собираются ходатайствовать о снятии ареста с имущества Кирилла Вышинского. Главреда «РИА «Новости — Украина», напомню, задержали в середине мая. Журналисту предъявили подозрение в госизмене, сам он расценил случившееся как провокацию. Следствие, тем временем, полагает, что Вышинский работал на Украине по заданию руководства агентства «Россия сегодня». Сначала он якобы участвовал в пропагандистских акциях в поддержку аннексии Крыма, а после захвата территории полуострова журналист перебрался в Киев, где вместе с другими журналистами готовил материалы «в пользу» сепаратистских республик Донбасса.

На Украину для встречи с арестованным Кириллом Вышинским, вероятно, уже сегодня отправится уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.