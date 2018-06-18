Замоскворецкий суд сегодня приступит к рассмотрению иска Ильдара Дадина к МВД с требованием моральной компенсации

Замоскворецкий суд Москвы сегодня приступит к рассмотрению иска активиста Ильдара Дадина к МВД России с требованием моральной компенсации. Претензия связана с нарушением прав со стороны ведомства, рассказал «Эху Москвы» сам Дадин.

Он добавил, что в случае, если не удастся добиться справедливости в российских судах, иск будет доведен до ЕСПЧ.