Полузащитник сборной Бразилии и каталонской «Барселоны» Филиппе Коутиньо признан лучшим игроком матча со Швейцарией
Футболист отличился забитым мячом на 20-й минуте матча группового этапа чемпионата мира, однако это не помогло его команде одержать победу. Таким образом, первое место в группе Е занимает Сербия, которая обыграла Коста-Рику со счетом 1:0.
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