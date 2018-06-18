В Британии создан первый в мире велосипед, с помощью которого можно добывать криптовалюту
По словам разработчиков, для получения криптовалюты на сумму в 26 долларов, нужно преодолеть около 1600 км. Отмечается, что средствами, полученными с помощью велосипеда можно будет оплачивать покупки в некоторых магазинах. При этом сам велосипед стоит 2250 долларов.
Комментарии2
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liquidsky__ 18 июня 2018 | 05:23
Представляю себе китайцев, крутящих педали на бесконечных рядах велосипедов простирающихся до самого горизонта.
glebbalbesov 18 июня 2018 | 06:09
44 раза вокруг Земли и бабки отбил, всего-то…