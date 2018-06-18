В Британии создан первый в мире велосипед, с помощью которого можно добывать криптовалюту

По словам разработчиков, для получения криптовалюты на сумму в 26 долларов, нужно преодолеть около 1600 км. Отмечается, что средствами, полученными с помощью велосипеда можно будет оплачивать покупки в некоторых магазинах. При этом сам велосипед стоит 2250 долларов.