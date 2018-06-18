Одного из лидеров террористической группировки «Аль-Каида» Абу Сафьяна бен Каму взяли в плен

Он был захвачен вооруженными силами Ливии во время операции в городе Дерна, сообщает Al-Arabiya со ссылкой на военные источники. Отмечается, что у группы боевиков закончились боеприпасы, что позволило их атаковать. 59-летний бен Каму — один из самых авторитетных главарей «Аль-Каиды» (деятельность организации запрещена на территории России). Он уехал из Ливии в 1980-х годах, был личным водителем Усамы бен Ладена в Судане. Его схватили военные США и поместили в тюрьму Гуантанамо, а в 2007 году экстрадировали обратно в Ливию, где он тоже пребывал в заключении. В 2011 году террорист сбежал из тюрьмы и основал в Дерне экстремистскую группировку.