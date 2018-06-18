Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий заключение в США, переведен в тюрьму штата Коннектикут

Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий заключение в США, переведен в тюрьму города Данбери (штат Коннектикут). Это федеральное пенитенциарное учреждение с пониженными требованиями безопасности рассчитано на содержание более 1400 заключенных. Об этом сообщается на сайте Федерального бюро тюрем США. До этого россиянин отбывал наказание в тюрьме Форт-Дикс (штат Нью-Джерси), а на промежуточном этапе находился в нью-йоркском районе Бруклин. Защита летчика намерена добиваться скорейшего телефонного разговора с ним и, по возможности, встречи, сообщил ТАСС адвокат Алексей Тарасов. Ранее ожидалось, что Ярошенко будет переведен в другую тюрьму в городе Лоретто (штат Пенсильвания), причем, по крайней мере, на несколько дней позже. Адвокат констатировал, что, как правило, власти США не разъясняют

причин, по которым заключенного переводят в ту или иную тюрьму.