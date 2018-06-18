Покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах предлагается обложить пошлиной
Федеральная таможенная служба направила такую инициативу в Минфин. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на чиновников. Как отмечает издание, эта мера позволит пополнять бюджет страны на 25 миллиардов рублей в год и сделает конкурентоспособной российскую интернет-торговлю.
Сейчас в России не взимается денежный сбор за посылки, стоимостью менее тысячи евро в месяц, а весом до 31 килограмма. Если сумма больше, то размер пошлины составляет 30 процентов, но не менее четырех евро за килограмм.
Комментарии13
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kitcat 18 июня 2018 | 05:17
Эти клопы никогда не нажрутся.
nf5096004 18 июня 2018 | 05:20
Каждый день новая инициатива по обдиранию российских граждан. Ау, скоро нечего будет забирать, вы хотя бы это понять можете?
sparky 18 июня 2018 | 05:48
nf5096004: Незачем им что-то понимать. Они угождают, а для этого понимание только мешает. Обязательно найдется следующий угождающий, кто предложит брать пошлину и с российских интернет-магазинов. Потом еще кто-нибудь придумает пошлину за выезд за границу. Потом кщк пару десятков обдираловок. Глядишь, кто-то и угодит.
contador 18 июня 2018 | 06:17
nf5096004: «Почта России» попросила отложить снижение беспошлинного порога для интернет-посылок.https://tvrain.ru/news/pochta-465640/
tovarich67 18 июня 2018 | 05:26
А если останавливать на улице и выворачивать карманы и вытряхивать кошельки у россиян а так же снимать все деньги с карт если они там дежат более 10минут.то это пополнит бюджет на 1 триллион в год.минфин и мвд вышли с инициативой.
lenin3 18 июня 2018 | 05:37
tovarich67: дык,я уже предлагал приставить к каждому работающему россиянину по гэбнюку(а их хватит),и в момент получения зарплаты часть денег терпила отдавал бы на прокорм гебнюка.Тоже экономия бюджета...
dew_point 18 июня 2018 | 05:27
Да вообще запретить эту торговлю! А то ишь взяли моду! Забыли наверное как джинсы покупали за 3 зарплаты у знакомых кого в командировки отпускали.
jblack2 18 июня 2018 | 05:46
Ещё можно вернуть практику далёких царских лет исполнять справки и прочие документы на гербовой бумаге ( т.е. платной). Тоже немалый доход казне будет!..
jblack2 18 июня 2018 | 05:50
Походу спросил Нац. Лидер своё правительство подготовить идеи прорывной стратегии.
И тут идеи так и посыпались: акцизы на бензин, подъём пенсионного возраста, новые пошлины и налоги...
tag188 18 июня 2018 | 05:53
Похоже уже совсем "денег нет".
Кстати, обратите внимание -- для НЕвведения прогрессивного подоходного налога полно причин -- и в тень все побегут, и нагрузка на государственные органы увеличится, расходы на налоговое администрирование вырастут.
А на то, чтобы обкладывать пошлинами копеечные покупки -- никаких проблем, и возрастающая по этому поводу на гос. органы нагрузка их не пугает!
dft 18 июня 2018 | 05:53
А никто не задавалсявопросом, почему "конкурентоспособность отечественной интернет-торговли" оплачивается из наших карманов??? Почему товары из-за рубежа с учетом недешевой пересылки дешевле иногда вдвое-втрое???? Может хватит уже протекционизмомзаниматься?
Просто скажите честно. Нам нужны ваши бабки. Вы покупаете - значит мы будем в доле.Ну что же, приятно констатировать,что власть цинична и поимела прежде всего свой электорат. Может электорат, наконец, хоть какие-то выводы сделает.
lexinzon 18 июня 2018 | 05:58
Больше ада!
fessgray 18 июня 2018 | 06:18
как можно облагать налогом затраты?! я понимаю, когда облагают налогом прибыль ... хотя тоже спорно, но ЗАТРАТЫ!!!
да наш народ все схавает под лозунгом лишь бы не стреляли ...
И более того - нельзя так делать! Конкуренцию обязан выигрывать предприниматель! За счет увеличения сервиса, снижения цен и пр. Если так поддерживать, то скоро все превратится в аналог ОСАГО, когда на тебя смотрят как на дерьмо и впаривают доп страховку, потому чт обез ОСАГО ты не можешь и все равно приползешь на коленях. Конкуренция - это самое лучшее явление капитализма. Потребитель всегда выигрывает от нее