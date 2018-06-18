Покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах предлагается обложить пошлиной

Федеральная таможенная служба направила такую инициативу в Минфин. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на чиновников. Как отмечает издание, эта мера позволит пополнять бюджет страны на 25 миллиардов рублей в год и сделает конкурентоспособной российскую интернет-торговлю.

Сейчас в России не взимается денежный сбор за посылки, стоимостью менее тысячи евро в месяц, а весом до 31 килограмма. Если сумма больше, то размер пошлины составляет 30 процентов, но не менее четырех евро за килограмм.