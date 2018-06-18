Режиссер Терри Гиллиам проиграл суд об авторских правах на собственный фильм «Человек, который убил Дон Кихота»

Как сообщает издание Screen Rant, апелляционный суд Парижа признал держателем прав на картину продюсерскую компанию Alfama Films и ее главу Паоло Бранко. Контракт, подписанный в 2016 году между режиссером и продюсером оставлен в силе. Помимо этого, суд постановил, что Гиллиам должен выплатить Бранко 10 тысяч евро.