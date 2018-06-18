Супруга Дональда Трампа раскритиковала миграционную политику администрации американского президента
По данным телеканала CNN, представитель первой леди США сообщила, что Меланья «не может смотреть», как детей нелегальных мигрантов разлучают с их семьями. По ее мнению, США должны быть страной, в которой все следуют не только букве закона, но и «зову своего сердца». При этом первая леди подчеркнула, что властям страны необходимо добиться создания успешной миграционной реформы.
Комментарии2
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begly_ 18 июня 2018 | 04:23
Она в роли хорошего полицейского.
zolingen 18 июня 2018 | 06:00
Просто дура