Кандидат от правой партии «Демократический центр» Иван Дуке лидирует на выборах президента Колумбии
После подсчета 99,5% бюллетеней он набирает почти 54% голосов избирателей. У его соперника Густаво Петро – около 42%. Отмечается, что Дуке — самый молодой из кандидатов в президенты, ему 41 год. Он был сенатором и был автором законопроектов по продлению декретного отпуска, установке дефибрилляторов в государственных учреждениях и других инициатив.
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