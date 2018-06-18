Кандидат от правой партии «Демократический центр» Иван Дуке лидирует на выборах президента Колумбии

После подсчета 99,5% бюллетеней он набирает почти 54% голосов избирателей. У его соперника Густаво Петро – около 42%. Отмечается, что Дуке — самый молодой из кандидатов в президенты, ему 41 год. Он был сенатором и был автором законопроектов по продлению декретного отпуска, установке дефибрилляторов в государственных учреждениях и других инициатив.