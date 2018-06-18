В Пентагоне опровергли информацию об атаке в районе сирийского города Бу-Кемаль
Авиация США или международной антитеррористической коалиции не наносила ударов в районе провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минобороны США. Таким образом там прокомментировали сообщение сирийского агентства САНА о том, что ВВС коалиции нанесли удар по позиции сирийской армии к юго-востоку от Бу-Кемаля. По данным САНА, в результате авиаудара есть погибшие и пострадавшие.
Комментарии4
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tks 18 июня 2018 | 04:11
Пример "ИХТАМНЕТов" оказался заразителен!
begly_ 18 июня 2018 | 04:17
Пентагону можно верить., репутация безупречна.
davi__koloradov 18 июня 2018 | 04:18
Путиноиды, этонемы авыдокажите. Кушайте, не обляпайтесь.
all_seeing74 18 июня 2018 | 05:11
Я ни понял! И какие претензии к пентагону?!))))