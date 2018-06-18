В Пентагоне опровергли информацию об атаке в районе сирийского города Бу-Кемаль

Авиация США или международной антитеррористической коалиции не наносила ударов в районе провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минобороны США. Таким образом там прокомментировали сообщение сирийского агентства САНА о том, что ВВС коалиции нанесли удар по позиции сирийской армии к юго-востоку от Бу-Кемаля. По данным САНА, в результате авиаудара есть погибшие и пострадавшие.