Гол нападающего сборной Мексики Ирвинга Лосано в ворота сборной Германии привел к землетрясению в Мехико

Как говорится в твиттере Сети сейсмического наблюдения, геологического анализа и исследований, землетрясение имело искусственный характер. Вероятно, оно было вызвано массовыми прыжками во время игры команды на чемпионате мира по футболу. Его зафиксировали по меньшей мере два датчика. В матче первого тура, который прошел в Москве на стадионе «Лужники», сборная Мексики одержала победу над командой Германии со счетом 1:0.