Гол нападающего сборной Мексики Ирвинга Лосано в ворота сборной Германии привел к землетрясению в Мехико
Как говорится в твиттере Сети сейсмического наблюдения, геологического анализа и исследований, землетрясение имело искусственный характер. Вероятно, оно было вызвано массовыми прыжками во время игры команды на чемпионате мира по футболу. Его зафиксировали по меньшей мере два датчика. В матче первого тура, который прошел в Москве на стадионе «Лужники», сборная Мексики одержала победу над командой Германии со счетом 1:0.
Комментарии3
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salut__521 18 июня 2018 | 03:49
Смутно подозреваю, что если колорадники и второй матч выиграют, в смысле купют, то скачки путриотов вызовют цунами в сортирах с дырками на обоср...х досках. Ой беда...
ltvjrhfn1 18 июня 2018 | 03:56
salut__521:
путриоты все могут купить. Тем бомжам которые тебя в подворотне опустили, тоже они деньги дали.
И сантехника из второго подъезда, который твою жену в разных позах пялит, они же подкупили ((
sg89 18 июня 2018 | 06:28
salut__521:
Вытащи куй изо рта и попробуй еще раз сказать внятно...