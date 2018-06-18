При взрыве в Афганистане погибли по меньшей мере 18 и пострадали 49 человек
Это случилось в провинции Нангархар на востоке страны у границы с Пакистаном, сообщает Aljazeera со ссылкой на местные власти. Некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии. Отмечается, что этот взрыв произошел спустя сутки после теракта в Джелалабаде на собрании боевиков группировки «Талибан» и афганских военных в честь перемирия. Тогда погибли не менее 36 человек, включая гражданских. Ответственность взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».
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