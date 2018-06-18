Американская коалиция нанесла удар по позициям сил Башара Асада

Есть погибшие и раненые, сообщает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на военные источники. По его данным, самолет, наносивший удары, относился к ВВС США. Атака была произведена к юго-востоку от города Абу-Камаль. Этот город расположен на реке Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор, близ границы с Ираком. В Пентагоне информацию о налете опровергли.