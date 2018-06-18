Американская коалиция нанесла удар по позициям сил Башара Асада
Есть погибшие и раненые, сообщает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на военные источники. По его данным, самолет, наносивший удары, относился к ВВС США. Атака была произведена к юго-востоку от города Абу-Камаль. Этот город расположен на реке Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор, близ границы с Ираком. В Пентагоне информацию о налете опровергли.
Комментарии9
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shplint_04 18 июня 2018 | 03:20
А что мешает сбивать эти самолёты? Наверняка они не американцев, а подпиндосов.
ltvjrhfn1 18 июня 2018 | 03:30
shplint_04:
они только этого и ждут, это будет повод для другой массированой атаки. Своё нападение ублюдки объявят ошибкой, а ответные меры - преднамеренным уничтожением. На чьей стороне будет "общественное мнение" можно даже не сомневаться.
benin_papa__ 18 июня 2018 | 04:03
ltvjrhfn1:
Да уж.
Репутация, как и общественное мнение - великая вещь .
Совершеннейший атавизм в периметре РФ, но безотказно работающая среди "ублюдков".
Видите, даже даже одни и те же кавычки приходится ставить в разных местах))
hunterhead 18 июня 2018 | 04:55
shplint_04: "А что мешает сбивать эти самолёты?"
Сбивали бы, если не кривизна Земли...:-D
j_partizan 18 июня 2018 | 03:31
Тогда получается, что США воюют с Сирией руками ИГИЛ (запрещенной в России).
salut__521 18 июня 2018 | 03:42
Обычное дело - асадовские (путинские) самолетики промахнулись по оппозиции, лупанув по своим, а собак вешают на коалиционщиков. Пошлятина, скукота...
begly_ 18 июня 2018 | 03:43
Да ну, мы не такие..
opiatnovyi63 18 июня 2018 | 04:44
Асад это вчерашний день..Пока он у власти , в Сирии мира не будет!
blindpew_33 18 июня 2018 | 04:59
"сообщает сирийское государственное агентство SANA"
Ааа, ну так бы сразу и сказали в заголовке, саму статью можно было бы и не открывать.