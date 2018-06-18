У задержанного депутата Армении Манвела Григоряна нашли оружие, дорогие автомобили и личный зоопарк
В Армении при обысках у задержанного депутата Манвела Григоряна нашли большое количество оружия, дорогие автомобили и даже личный зоопарк. Видео со следственных действий опубликовала Служба нацбезопасности страны. Отмечается, что животных депутат кормил продовольствием, которое собиралось для солдат в Карабахе. Григорян был задержан 16 июня по подозрению в незаконном приобретении и хранении боеприпасов и оружия.
Комментарии3
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proxozhij 18 июня 2018 | 03:14
У путина тоже личный зоопарк под секретной аббревиатурой ДУМА.
begly_ 18 июня 2018 | 03:57
proxozhij:
Цирк с зоопарком не путайте, пожалуста.., клоуна и джонглера там работают за приличные деньги, а не за корм.
begly_ 18 июня 2018 | 03:53
А чем его животные хуже тех, что воюют в Карабахе..