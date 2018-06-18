У задержанного депутата Армении Манвела Григоряна нашли оружие, дорогие автомобили и личный зоопарк

В Армении при обысках у задержанного депутата Манвела Григоряна нашли большое количество оружия, дорогие автомобили и даже личный зоопарк. Видео со следственных действий опубликовала Служба нацбезопасности страны. Отмечается, что животных депутат кормил продовольствием, которое собиралось для солдат в Карабахе. Григорян был задержан 16 июня по подозрению в незаконном приобретении и хранении боеприпасов и оружия.