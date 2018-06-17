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20:31, 17 июня 2018

Профсоюз «Конфедерация труда России» пообещал начать активную фазу кампании против пенсионной реформы

Об этом РБК заявил президент Конфедерации Борис Кравченко. Он напомнил, что за несколько дней на сайте Change.org было собрано больше миллиона подписей под петицией против повышения пенсионного возраста.

Под кампанией подразумеваются «любые мирные методы протеста и выражения своего мнения, которые можно согласовать в условиях, когда действуют ограничения на митинги во время проведения чемпионата по футболу, — отметил Кравченко. Он подчеркнул, что в коалицию штаба войдут профсоюзы, граждане, общественные организации и политические партии. О своем намерении участвовать в кампании уж заявили ЛПДР, «Справедливая Россия» и КПРФ.

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