Локальное землетрясение в Мехико произошло в ходе матча национальной сборной с командой Германии на ЧМ по футболу

Локальное землетрясение в Мехико произошло в ходе матча национальной сборной с командой Германии на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщает в своем Твиттере Сеть сейсмического наблюдения, геологического анализа и исследований.

«Зарегистрированное в городе Мехико землетрясение имело искусственный характер, — говорится в тексте. — Вероятно, оно было вызвано массовыми прыжками во время гола команды Мексики на чемпионате мира. Его зафиксировали по меньшей мере два датчика.»

За матчем следили тысячи болельщиков, собравшихся на площади Сокало в центре Мехико. Гол Лосано, единственный в матче, вызвал бурю восторга у поклонников

национальной команды.