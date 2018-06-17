Действующие чемпионы мира немцы проиграли сборной Мексики 0:1 в стартовом матче на ЧМ-2018
Единственный гол на 35-й минуте забил форвард Ирвинг Лосано. Встреча группы F, которую посетили Более 78 тысяч болельщиков, прошла в Москве на стадионе «Лужники».
В следующем матче сборная Мексики 23 июня сыграет с командой Южной Кореи в Ростове-на Дону. Сборная Германии в тот же день на стадионе «Фишт» в Сочи встретится с командой Швеции.
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