Правительство планирует не позднее первой половины 2019 г представить механизм вывода «серых» зарплат в «белую» зону

Правительство планирует не позднее первой половины 2019 года представить механизм вывода «серых» зарплат в «белую» зону. Об этом в эфире НТВ заявила вице-премьер Татьяна Голикова, отвечающая за социальный блок.

Кроме того, она пообещала, что Роструд будет пресекать увольнение людей в предпенсионном возрасте и отказы принимать их на работу. Также она заверила, что любое увеличение инфляции компенсируется индексацией.