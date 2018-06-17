Правительство планирует не позднее первой половины 2019 г представить механизм вывода «серых» зарплат в «белую» зону
Правительство планирует не позднее первой половины 2019 года представить механизм вывода «серых» зарплат в «белую» зону. Об этом в эфире НТВ заявила вице-премьер Татьяна Голикова, отвечающая за социальный блок.
Кроме того, она пообещала, что Роструд будет пресекать увольнение людей в предпенсионном возрасте и отказы принимать их на работу. Также она заверила, что любое увеличение инфляции компенсируется индексацией.
Комментарии12
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danko1 17 июня 2018 | 20:06
Так почему тогда для россиян и даже депутатов тайна расходов на содержание аппарата президента и правительства, хотя сумма превышает расходы на здравоохранение и образование.
Вот где серые доходы миллионные.
ts 17 июня 2018 | 20:24
danko1: Сначала пусть правительство выведет свои серые миллиарды из оффшоров.
odobryam_s 17 июня 2018 | 20:09
"Серые" доходы - в теплые офшоры!
lager23 17 июня 2018 | 20:11
Сейчас большинство серых зарплат в госкорпорациях и их "дочках", в украденых 19.5% акций Роснефти, в путинских бассейнах и ролдугиных и т. д., сам президент и премьер, эффективные менеджеры и генералы с их семейками живут на деньги гораздо большие их з/п!!!!
timber_head 17 июня 2018 | 20:11
Да-да, щаз. До того как Любимый Руководитель начал активно "поднимать Россию с колен" в 2014, у меня зарплата была 100% белая и и боссы говорили гордо "у нас все только по закону". А года через два после наступления Величия ситуация поменялась почему-то.
airjeff 17 июня 2018 | 20:11
это как пресекать увольнение и отказы принимать? странные, оторванные от реальности фантазии. лишь бы что-то ляпнуть, что ли?
oleqkonstantin 17 июня 2018 | 20:13
Давно пора. Только заранее можно констатировать по Черномырдину:"Хотели как лучше,а получилось как всегда".
nitsahon 17 июня 2018 | 20:13
любое увеличение инфляции будет компенсировано(да и то - не полностью) индексацией зарплат, пособий и пенсий.. но речь идет только о пенсионерах и бюджетниках...
а все прочие - извините...скажите "спасибо" очередным майским указам великого кормчего...
да и с "серыми" зарплатами фокус скорее всего не пройдет...то, что нужно менять для их вывода из тени, правителство менять - скорее всего - не решится...
vit_69 17 июня 2018 | 20:19
фигушки им а не белая зп-налоги все больше -коррупция растет в геометрической прогрессии
krs_sk 17 июня 2018 | 20:30
Зачем? нас вот кинули на 1 - 1,5 млн (средняя пенсия за 5-8 лет), значит и налоги можно не платить?
Серая зп ничем не отличается от белой
buzukin1913 17 июня 2018 | 20:32
Добрая Таня! И цены на Арбидол снизятся, и не уволят никого, а на работу будут просто заманивать...
Команда, в которую верим,
Выходит на первое место.
Бандиты кучкуются в тире,
Реклама идет по "Культуре",
Война растворяется в мире,
А Таня? По-прежнему верим :)
gelont 17 июня 2018 | 20:32
Никогда вы не выведете серые зарплаты . Все понимают , почему они появляются , но игра всегда не в пользу " работодателей " .