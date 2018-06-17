Больше миллиона человек подписали петицию против повышения пенсионного возраста

Документ размещен на сайте Change.org Конфедерацией труда России, которая является вторым по численности общероссийским профсоюзным объединением. Представители профсоюзов заявляют, что при повышении пенсионного возраста значительная часть граждан до пенсии не доживет. Они предлагают решать проблему дефицита Пенсионного фонда при помощи борьбы с неофициальной занятостью.