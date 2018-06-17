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20:02, 17 июня 2018

Больше миллиона человек подписали петицию против повышения пенсионного возраста

Документ размещен на сайте Change.org Конфедерацией труда России, которая является вторым по численности общероссийским профсоюзным объединением. Представители профсоюзов заявляют, что при повышении пенсионного возраста значительная часть граждан до пенсии не доживет. Они предлагают решать проблему дефицита Пенсионного фонда при помощи борьбы с неофициальной занятостью.

Комментарии

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uhovostro 17 июня 2018 | 20:04

Можете жаловаться можете жаловаться можете жаловаться...

luger_max_otto 17 июня 2018 | 20:08

И на коленях бунтовать. Путинскому режиму на это наплевать. Как и любой хевре гопников. Подумаешь, голосуют против них.

motyilyok 17 июня 2018 | 20:19

Документ размещен на сайте Change.org Конфедерацией труда России, которая является вторым по численности общероссийским профсоюзным объединением...

Да там любая русофобская грязножопая жидобандера может подписать, что украинская, что израильская.

bazilgu 17 июня 2018 | 20:30

motyilyok: Каков интеллект!

palmcoast___ 17 июня 2018 | 20:30

Умный оппозиционер-либерал придумал это голосование.
Проголосуют 2 миллиона ПРОТИВ, а 140 миллионов получатся как ЗА!
И утверждение в Думе не понадобится., статистика скажет за себя, что основная масса народу желает реформ!

lager23 17 июня 2018 | 20:31

motyilyok: Патрик, Вовочка, все делающий не так, как все, размешивая сахар в стакане с чаем против часовой стрелки вызывает Сатану, а какова ваша цель?

nikolaitschi 17 июня 2018 | 20:30

luger_max_otto: Делай,что должен, будет, что будет!

odobryam_s 17 июня 2018 | 20:05

А пофигу.. Незаменимый ясно поставил задачу: пенсий не платить! Пока не окочурится - так все и будет....

novichok_ 17 июня 2018 | 20:11

Депутаты рассматривают законопроект, по которому пенсионерам будет разрешено переходить улицу на красный свет. По предварительным оценкам, экономия бюджета составит десятки миллиардов...

equus 17 июня 2018 | 20:21

novichok_:
Это в порядке компенсации повышения возраста выхода на пенсию..?
Очень своевременно!.. Молодцы.
;-))

palmcoast___ 17 июня 2018 | 20:33

novichok_:

В США поворот на красный давно разрешен., но чтобы вперед на красный...

norgemann 17 июня 2018 | 20:18

Подозреваю, если народ действительно будет недоволен, если рабы восстанут, то выйдет Вова и скажет, типа Димон слишком планку поднял, сделает пенсионный возраст для мужиков 63 а для женщин 58. И все будут рады! И рейтинг ботоксного опять зашкалит, и ватники опять будут за него голосовать.

equus 17 июня 2018 | 20:24

norgemann:
Ну, такая возможность всегда есть в запасе.
Опять же, главное слово в вашем пассаже -- ЕСЛИ...
;-)

bazilgu 17 июня 2018 | 20:32

norgemann: А ватники и так за него будут голосовать. Их мозгов не хватит сложить 2 и 2 и понять при чем здесь Путин.

equus 17 июня 2018 | 20:19

Сейчас уже 1 184 000 +

sadda 17 июня 2018 | 20:32

Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят, подлецы! И ведь знают, что бунтуют, и всё равно стоят! (Салтыков-Щедрин).

sproter 17 июня 2018 | 20:32

Нет, ребяты, не получится. В мог - значит, в морг. Сами же выбрали.

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