Действующие чемпионы мира немцы проиграли сборной Мексики 0:1 в стартовом матче на ЧМ-2018...

Единственный гол на 35-й минуте забил форвард Ирвинг Лосано. Встреча группы F, которую посетили Более 78 тысяч болельщиков, прошла в Москве на стадионе «Лужники».

В следующем матче сборная Мексики 23 июня сыграет с командой Южной Кореи в Ростове-на Дону. Сборная Германии в тот же день на стадионе «Фишт» в Сочи встретится с командой Швеции.

Комментаторы Первого канала в прямом эфире назвали фамилию Навального во время обсуждения матча между сборными Германии и Мексики на чемпионате мира по футболу.

Рассуждая о ходе поединка, один из комментаторов сказал, что игрокам необходимо «показывать навальный футбол». В ответ его коллега пошутил: «Навальный играет в футбол? Интересно было бы посмотреть».

Как отмечает «Медуза», этот эпизод вызвал недоумение у многих зрителей. Как считается, журналистам нельзя упоминать фамилию оппозиционного политика в эфире федеральных каналов, либо можно рассказывать о Навальном только в негативном ключе.