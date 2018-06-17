Действующие чемпионы мира немцы проиграли сборной Мексики 0:1 в стартовом матче на ЧМ-2018
Единственный гол на 35-й минуте забил форвард Ирвинг Лосано. Встреча группы F, которую посетили Более 78 тысяч болельщиков, прошла в Москве на стадионе «Лужники».
В следующем матче сборная Мексики 23 июня сыграет с командой Южной Кореи в Ростове-на Дону. Сборная Германии в тот же день на стадионе «Фишт» в Сочи встретится с командой Швеции.
Комментаторы Первого канала в прямом эфире назвали фамилию Навального во время обсуждения матча между сборными Германии и Мексики на чемпионате мира по футболу.
Рассуждая о ходе поединка, один из комментаторов сказал, что игрокам необходимо «показывать навальный футбол». В ответ его коллега пошутил: «Навальный играет в футбол? Интересно было бы посмотреть».
Как отмечает «Медуза», этот эпизод вызвал недоумение у многих зрителей. Как считается, журналистам нельзя упоминать фамилию оппозиционного политика в эфире федеральных каналов, либо можно рассказывать о Навальном только в негативном ключе.
Комментарии21
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konvoi 17 июня 2018 | 20:04
Поле, русское поле... :) Щас меркель топнет ногой и володе за это немецкое "салями" :)
motyilyok 17 июня 2018 | 20:16
Действующие чемпионы мира немцы проиграли сборной Мексики 0:1 в стартовом матче на ЧМ-2018...
Какой хороший ЧМ 2018, сплотимся все вокруг В.Путина, как завещал похотливый Витёк Шендерович.
uhovostro 17 июня 2018 | 20:20
motyilyok: Сплотимся обязательно! Скажем наше решительное НЕТ всяким проискам зловредных ревизионистов, оппортунистов, штрейкбрехеров и вегетарианцев! Не отдадим нашего дорогого В.В.Путина на растерзание масонам, франкмасонам, жидомасонам, жидобандеромасонам и сионистам!! Обыграем назло пиндосам этих кровавых египетских фараонов, которые ещё пять тыщ лет назад хотели завоевать нашу Святую Русь!!! Ура...
motyilyok 17 июня 2018 | 20:23
uhovostro:
Нюхай у "шендеровичей".
uhovostro 17 июня 2018 | 20:34
motyilyok: Зачем же нам с тобой что-то нюхать, товаришсЧ?! Мы должны и дальше двигаться по пути просветления и воодушевления!! Никакие шендеровичи нам не указ!!! Мы и сами с усами!!! Мы их всех победим и убедим!!! Мы им всем покажем и докажем!!! Мы самые лучшие и наилучшие!!! Мы самые самые!!! Мы везде и повсюду, вверху и внизу!!! Слава нам - патриотам России...
honduras_na_colime 17 июня 2018 | 20:05
Всего 1:0?
Мексиканы полные полные лохи.
Надо брать пример со сборной Роисси - те выиграли свой матч 5:0.
smm 17 июня 2018 | 20:06
Запрет на упоминание фамилии? Доисторические времена наступают
banyi1 17 июня 2018 | 20:06
Шикарная игра! Немцы не правильно время распланировали, времени дожать не хватило))
sg89 17 июня 2018 | 20:06
Заепись!!!!!!! Так их, фошистов!!!! Мексика рулит!!!!!
solomonster 17 июня 2018 | 20:09
А я бы сначала заметил, что Мексика продемонстрировала отличный футбол, а отнюдь не навальный!
А что касается Алексея Навального, то думаю, что и в футбол он играет не хуже того проговорившегося умника.
И наверняка не хуже нашегого Хоккеиста номер 11 (на большую букву Х.)
liquidsky__ 17 июня 2018 | 20:11
Ацтеки одолели фашиков )
uhovostro 17 июня 2018 | 20:14
liquidsky__: А в первом матче ЧМ большевики обыграли исламских террористов)
honduras_na_colime 17 июня 2018 | 20:15
uhovostro: Я бы даже так сказал: красные террористы одолели зелёных.
j_partizan 17 июня 2018 | 20:11
Рад за мексиканцев.
komiccap_nkvd 17 июня 2018 | 20:12
не везет немцам с Москвой
putin_itogy 17 июня 2018 | 20:17
Ну всё, путин смертельно взбешен, на этого кастратного ведущего, с голоском оскоплённого "Тобби и Робби"...)))
Я уже и так, был взбешён, почему этого кастрата, 1-Анал суёт везде на ключевые матчи.
Как Андрееву, глубокую пенсионерку, Костя Эрнст упорно навязывает зрителям.
Думая что она у всех ассоциируется со "стабильностью Совка путина".
У Кости маразм и мания величия, уже давно.
На почве этого, мнимого величия(ага, где бы ты сейчас был, если бы не убили Листьева)
у него развилась мания его личной "гениальности и исключительности".
И на этой почве, он чуть не наложил на себя руки, дело было после провальной путинской Олимпиады. Когда его чекисты отсчитали, за косяки, допущенные в ходе церемонии открытия. Расстроенный Костя, тогда взялся за ружьё, и хотел застрелиться. Но струсил, кишка оказалась тонка..Он возомнил себя "офицером", чем не может быть, ни он, ни путин его назначивший..
sg89 17 июня 2018 | 20:25
putin_itogy:
Ты удивительный дебил...
honduras_na_colime 17 июня 2018 | 20:30
sg89: А ты очень простой, до примитивности.
citizeneco 17 июня 2018 | 20:25
Браво мексиканцы! Они смотрелись очень достойно, а немцы играли грязно и тяжело, у них больше борьбы с захватами и подножками, чем футбола и звёзды, которые в этом составе, похоже, уже потухли, не тянут на прежний уровень, хотя может ещё и раскочегарятся после того, как Лёв им вставит за слабую игру.
max3446 17 июня 2018 | 20:31
Красиво опустили ничтожество наврального ))
santathefrosr 17 июня 2018 | 20:34
Браво! А ведь как в Мексике критиковали колумбийского тренера Осорио!
прям как на эхе Путина.... но время всё расставит по своим местам....