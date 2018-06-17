Сборная Мексики открыла счет в матче с командой Германии на чемпионате мира по футболу
Гол на 35 минуте забил Ирвинг Лосано. Матч проходит в Москве на стадионе Лужники.
Ранее сегодня сборная Сербии выиграла в Самаре 1:0 у команды Коста-Рики.
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Гол на 35 минуте забил Ирвинг Лосано. Матч проходит в Москве на стадионе Лужники.
Ранее сегодня сборная Сербии выиграла в Самаре 1:0 у команды Коста-Рики.
Комментарии2
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liquidsky__ 17 июня 2018 | 19:38
Дойче нихт капитулирен!
lom2011 17 июня 2018 | 19:58
Сборная Мексики играла быстрее, играла на контратаках, по обеим флангам.
Сборная Германии играла на удивление медленно, теряя мячи при отборах.
Сборная Мексики играла грязнее, часто симулировала и затягивала время.
Совет сборным тех государств, к которым кремль имеет претензии. Возите с собой своих поваров, своё продовольствие и напитки.